Уволиться или подождать: ответы на эти 4 вопроса помогут принять решение

Низкая зарплата, надоедливые задачи, капризный руководитель. Такие условия труда понравятся далеко не каждому. Неудивительно, что может возникать желание сменить работу. Однако в некоторых случаях есть смысл подождать определенное время, прежде чем уволиться. И иногда это позволит изменить ситуацию к лучшему.

Остаться на работе, которая вызывает у тебя стресс – не самая лучшая идея. Но иногда нужно взвесить все "За" и "Против". Это позволит принять взвешенное, а не эмоциональное решение. И именно на этом мы сосредоточим наше внимание.

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В конце концов есть три варианта, если твоя работа вызывает стресс:

принять ситуацию (продолжать терпеть);

что-то изменить (откровенно поговорить с руководством);

уйти (изменить работу или открыть собственный бизнес).

Первый вариант – самый плохой выбор. Если ты застрял на работе, которую действительно ненавидишь, это не только сделает тебя несчастным, но заставит потерять уважение к себе. Следовательно, есть смысл изменить ситуацию.

Эти вопросы могут помочь принять взвешенное и правильное решение.

1. Что делает ситуацию стрессовой?

Что для тебя бремя на работе? Что особенно тяжело? Ты можешь спонтанно сказать "все", но обычно проблема сводится к нескольким пунктам. Запиши, что тебя беспокоит, чтобы выбросить мысли из головы.

Затем отсортируй. Какие моменты касаются фундаментальной проблемы? А что временное? Начальник, с которым тяжело иметь дело, – постоянная проблема для тебя. Если только что произошла реструктуризация с большими изменениями, она может утомить, но она не будет продолжаться вечно. В своем списке сосредоточься на хранящихся элементах, остальные же вычеркни.

2. Что тебе нравится в твоей работе?

Согласись, ты не сидел бы на работе столько, если бы она раздражала тебя целиком и полностью. Запиши себе то, что нравится в ней. Это могут быть моменты, не имеющие ничего общего с содержанием твоей работы. К примеру, ты можешь ездить на велосипеде на работу и наслаждаться поездкой. Или у тебя есть коллеги, с которыми ты отлично ладишь. Или ты обожаешь походы на пиво в пятницу после работы с напарниками? Все это должно войти в список того, что тебе нравится в работе.



Возможно, в твоем коллективе есть люди, которые тебе нравятся / Фото krakenimages

3. Как долго ты был недоволен?

Можешь ли ты сказать, как долго был недоволен своей работой? Было ли у тебя чувство тошноты в первый день или недовольство возникло со временем? Что изменилось? Были ли в твоей команде новые пополнения, ставили ли тебе другие задачи или изменились менеджеры?

Также возможно, что ты не можешь назвать момент или триггер: иногда незначительное недовольство суммируется. И ты этого не чувствуешь, пока чаша не будет переполнена. Неудивительно, что в какой-то день ты чувствуешь себя истощенным и яростно ненавидишь свою работу.

Кроме работы, насколько ты доволен жизнью сейчас? Когда у тебя много проблем в личной жизни, это может повлиять на работу: у тебя меньше энергии, а небольшие препятствия могут показаться грандиозными. Это может означать, что вопрос не только в работе.

4. Насколько важна для тебя эта работа?

Какая твоя жизнь, кроме работы? Встречаешься ли с друзьями, занимаешься хобби, ходишь в зал? Ты активно ищешь баланс? Вращается ли твоя жизнь вокруг работы? В этом случае все происходящее будет казаться важным и значительным, включая недовольство. Ты хочешь, чтобы работа преобладала в повседневной жизни? Если она очень важна для тебя, ничего страшного.

Однако изменение взгляда может помочь. Для некоторых людей работа – это просто работа, которая служит для финансирования жизни и досуга.



Работа не должна быть основой твоей жизни / Фото Headway

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Дай себе честные ответы на эти вопросы. Это позволит тебе понять, что вызывает у тебя желание сменить работу. Вполне вероятно, что она только спусковой крючок. Не исключено, что тебе просто нужно наконец-то взять отпуск или отказаться от того количества повисших на тебе задач.