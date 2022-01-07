Важные вопросы, которые нужно задать себе после первого свидания

Первое свидание всегда сложное и непредсказуемое. Мы же сосредоточимся на вопросах, которые однозначно следует задать себе после встречи.

Сразу заметим, что отвечать на них нужно максимально честно. Это позволит определить, есть ли у тебя желание продолжать общение с барышней, с которой ты увиделся. Более того, это позволит тебе лучше понять, чего ты хочешь от будущих встреч.

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1. "Действительно ли мне понравилось проводить время с ней?"

Это вопрос, который ты должен задать себе в первую очередь. Все потому, что приятное времяпрепровождение с этим человеком должно быть приоритетом. Не иди на компромисс только потому, что конкретная барышня просто показалась тебе очень красивой.

Если встреча была неприятной, то зачем ее повторять?



Следует понимать, приятно ли было проводить время вдвоем / Фото Tibor Pápai

2. "Возникла ли между вами химия?"

Наличие химии или интенсивной связи между двумя людьми крайне необходимо для создания связи. Поэтому важно понять, совместим ли ты с барышней, с которой ходил на свидание. Если нет, то стоит ли тратить свое время снова?

3. "Была ли она заинтересована во мне?"

Ты можешь получить ответ на этот вопрос, проанализировав сколько и какого типа вопроса она задавала тебе. Если человек кем-то интересуется, то его будет интересовать жизнь другого, симпатии, друзья.

Отсутствие вопросов в твою сторону может являться признаком, что ей совершенно не интересно то, чем ты живешь.



Вспомни, задавала ли она тебе достаточно вопросов / Фото DocuSign

4. "Какие ее ценности?"

Наличие общих ценностей помогает при поиске потенциального партнера для серьезных отношений. Когда у вас противоположные ценности и интересы, это часто может превратиться в грандиозную проблему и скандал.

5. "Хочу ли я продолжение?"

На этот вопрос также следует дать себе честный ответ. Впрочем, как и на остальные. Прежде чем думать о свидании, ты должен четко определиться со своими намерениями. Спроси себя, видишь ли ты будущее в отношениях с человеком, с которым ты ходил на свидание?

Это очень важно, ведь это позволяет тебе понять, что ты хочешь. Возможно, тебе просто нужно с кем проводить время, но говорится точно не об отношениях.



Подумай, хочешь ли ты следующее свидание с ней / Pablo Merchán Montes

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Сядь и обдумай, каково было твое первое свидание. После этого ответь на эти вопросы. С их помощью ты сможешь понять, следует ли продолжать общаться с этой барышней.