Важные вопросы, которые нужно задать себе после первого свидания
Источник:Times Of India
Первое свидание всегда сложное и непредсказуемое. Мы же сосредоточимся на вопросах, которые однозначно следует задать себе после встречи.
Сразу заметим, что отвечать на них нужно максимально честно. Это позволит определить, есть ли у тебя желание продолжать общение с барышней, с которой ты увиделся. Более того, это позволит тебе лучше понять, чего ты хочешь от будущих встреч.
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1. "Действительно ли мне понравилось проводить время с ней?"
Это вопрос, который ты должен задать себе в первую очередь. Все потому, что приятное времяпрепровождение с этим человеком должно быть приоритетом. Не иди на компромисс только потому, что конкретная барышня просто показалась тебе очень красивой.
- Если встреча была неприятной, то зачем ее повторять?
Следует понимать, приятно ли было проводить время вдвоем / Фото Tibor Pápai
2. "Возникла ли между вами химия?"
Наличие химии или интенсивной связи между двумя людьми крайне необходимо для создания связи. Поэтому важно понять, совместим ли ты с барышней, с которой ходил на свидание. Если нет, то стоит ли тратить свое время снова?
3. "Была ли она заинтересована во мне?"
Ты можешь получить ответ на этот вопрос, проанализировав сколько и какого типа вопроса она задавала тебе. Если человек кем-то интересуется, то его будет интересовать жизнь другого, симпатии, друзья.
- Отсутствие вопросов в твою сторону может являться признаком, что ей совершенно не интересно то, чем ты живешь.
Вспомни, задавала ли она тебе достаточно вопросов / Фото DocuSign
4. "Какие ее ценности?"
Наличие общих ценностей помогает при поиске потенциального партнера для серьезных отношений. Когда у вас противоположные ценности и интересы, это часто может превратиться в грандиозную проблему и скандал.
5. "Хочу ли я продолжение?"
На этот вопрос также следует дать себе честный ответ. Впрочем, как и на остальные. Прежде чем думать о свидании, ты должен четко определиться со своими намерениями. Спроси себя, видишь ли ты будущее в отношениях с человеком, с которым ты ходил на свидание?
- Это очень важно, ведь это позволяет тебе понять, что ты хочешь. Возможно, тебе просто нужно с кем проводить время, но говорится точно не об отношениях.
Подумай, хочешь ли ты следующее свидание с ней / Pablo Merchán Montes
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Сядь и обдумай, каково было твое первое свидание. После этого ответь на эти вопросы. С их помощью ты сможешь понять, следует ли продолжать общаться с этой барышней.