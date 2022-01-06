Кэм Джонс прошел ряд фитнес-испытаний, проверяя себя и свое тело. В своем последнем видео он показывает, как за 2 месяца смог существенно улучшить свои показатели силы.

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Прокачал силу за 60 дней

В первый день испытания Кэмерон измеряет свои результаты в четырех упражнениях, над которыми он будет работать в течение 60 дней. Речь идет о подтягивании, жиме лежа, приседании со штангой и становой тяге.

Он сделал:

максимум 3 повторения в подтягиваниях,

максимальное одиночное повторение в жиме лежа – 66 килограммов,

максимум одиночных повторений в присяде – 70 килограммов,

а также в становой тяге – 75 килограммов.

Он делит свои тренировки на группы, где особое внимание уделяется упражнениям, которые повысят его силу в этих четырех областях. Уже через несколько дней он обнаружил определенный дискомфорт и боль, что и логично.

Кэм приспосабливается к этому, включая в тренировку достаточное количество упражнений на разминку и заминку, а также упражнения на растяжку и катание с пенным валиком. Все для того, чтобы уменьшить боль и помочь мышцам восстанавливаться.

Чтобы дополнить свои тренировки и поддержать рост мышц, он также начал употреблять 3 100 калорий в день, включая 173 грамма белка.

Хотя все еще заметна болезненность, постепенно начинает казаться, что мое тело приспосабливается к этим тренировкам, и я действительно начинаю чувствовать, что вхожу в ритм и могу подтолкнуть себя,

– говорит он.

Наш герой добавляет, что с каждым разом получает все большее удовольствие от походов в тренажерный зал. А это, будем откровенны, чрезвычайно важно, если есть потребность и желание не останавливаться на достигнутом.

Смотри, как за 60 дней прокачал свою силу Кэмерон Джонс:

Как изменился он за 2 месяца упражнений

Через 60 дней Кэмерон набрал силу и мышцы, а также дополнительные 6 килограммов веса. Теперь он весит 74 килограмма.

Чтобы оценить свой прогресс, он завершает испытания, участвуя в силовом соревновании со своим братом Бренданом, недавно тоже сильно трансформировавшим свое тело.

Они начинают с подтягиваний, и, хотя Кэм не может победить Брендана, он делает 6 повторений, удваивая предыдущий максимум. В приседании со штангой он набирает 93 килограммы, Брендан – 102. Брендан также обходит его в жиме лежа. Но наш герой по-прежнему уверен, что сможет хорошо завершить становую тягу, которая его любимая из четырех упражнений.

В то время как Брендан достигает максимума в 93 килограмма в становой тяге, Кэм идет вперед и пытается справиться со 102. Он признает, что это "самая тяжелая вещь, которую он когда-либо поднимал за всю свою жизнь". И ему это удается. Вдохновленный этой победой, он возвращается, чтобы попытаться улучшить свои показатели в жиме лежа. И здесь он также добивается нового рекорда со 102 килограммами.

Победа только в одном из четырех упражнений кажется мне огромным достижением. Когда вы сравните сегодняшний день с моими показателями в день 1, вы действительно заметите улучшение,

– говорит с упоением он.

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Всего 2 месяца упорной работы очень положительно повлияли на Кэмерона Джонса. И он на своем примере показал, что нет ничего невозможного. Главное – захотеть и приложить усилия. Что мы желаем и тебе!