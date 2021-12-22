Вы вместе надолго: как узнать, что ваш брак действительно счастлив

Мы часто зацикливаемся на том, что может разрушить наши отношения. Но было бы разумнее прокачивать положительные стороны, позволяющие строить крепкие и счастливые узы.

На этот раз пройдемся по 4 признакам, свидетельствующим, что ваш брак действительно счастлив. Над ними мы предлагаем усердно работать, чтобы отношения всегда доставляли только радость.

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1. Вы работаете над ними

Если в браке вы вдвоем готовы работать над проблемами, с которыми сталкиваетесь, это значит, что у вас нет проблем. Если вы вдвоем согласились с тем, что ни один из вас не может быть идеальным, вам не нужно переживать.



Работа над отношениями означает, что они действительно счастливы / Фото Candice Picard

2. Вы поощряете друг друга к новому

Приятно пробовать что-нибудь новое и поддерживать друг друга. Это помогает в росте каждого из вас. Совместные поездки, овладение новыми хобби или совместной деятельностью. Все это хороший знак того, что ваши отношения на плаву.

3. У вас разные точки зрения

Круто иметь собственное мнение, и каждый из вас должен исследовать разные взгляды. Если вы слушаете друг друга и воспринимаете услышанное, это знак того, что у вас все хорошо в браке. В этом случае путь, который вы вдвоем преодолеваете, верен.



В отношениях нормально иметь разную точку зрения / Фото Nathan McBride

4. Вы покидаете личное пространство

Если вам обоим комфортно в тишине, заниматься своими делами даже в одной комнате и не говорить, это очень хорошо. Это значит, что вы понимаете важность личного пространства и чувствуете себя хорошо в компании друг друга. Но это полезно только иногда, а не тогда, когда у второй половинки проблема, но она не разговаривает с тобой о ней.

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Если эти признаки присущи твоей паре, то вам не стоит беспокоиться. В противном случае мы предлагаем прокачивать эти навыки. Помни, что отношения и брак – работа, которой нет конца. Совершенствуйтесь и делайте все возможное для того, чтобы вашему счастью не было предела.