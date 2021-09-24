Как выбрать джинсы мужчине: на что стоит обратить внимание перед покупкой

Если мы говорим о предмете одежды, без которого невозможно представить гардероб каждого мужчины, то первыми на мысль придут джинсы. И это правильно. Хорошую пару можно носить практически под что угодно и даже иметь элегантный вид. Но как же выбрать идеальный вариант для себя? Попробуем разобраться.

Недостаточно просто зайти в магазин и выбрать джинсы, которые подойдут тебе по размеру. Если ты хочешь, чтобы они дополняли твой образ, нужно подойти к выбору этого элемента гардероба ответственно.

Примечательно Украинский флаг поднимут на Луне: детали миссии Spacebit при поддержке Nemiroff в 2022 году

Как выбрать джинсы мужчине

Обрати внимание на крой

Форма всегда важна. А какой крой лучше подходит твоему телу и стилю – это вопрос проб и ошибок. Мы же пройдемся по базовым и популярным.

Прямая посадка. Как следует из названия, эта посадка прямолинейна. Штанина в этом случае должна заканчиваться на обуви. Если же джинсы будут слишком длинными, то будет выглядеть это все неопрятно. Тоже стоит избегать слишком коротких джинсов. А еще помнить, что джинсы должны аккуратно спадать на бедра: не давить, не напоминать мешок.



При прямой посадке важна длина джинсов / Фото Unsplash

Slim Fit. Эта посадка идеально подходит для людей с разным телосложением. Облегающий крой – это более индивидуальный вариант прямого покроя с узким кроем в области бедер. Ягодицы также более подчеркнуты.

Коническая посадка. Это вариант, который резко сужается сверху вниз. Но будь готов к тому, что подойдут они не всем.

Обтягивающих крой. Это зауженные джинсы, но на стероидах. Джинсы skinni плотно прилегают к ногам и не очень открывают силуэт. Но мы бы рекомендовали отказываться от этого кроя. Он уже неактуален. А еще такие джинсы сложно назвать удобными для мужчины.

Совет: покупай джинсы меньше на размер. Или те, которые застегиваются, но не слишком удобно. Помни, что они растягиваются с ношением.

Выбор ткани

Джинсы шьются из различных тканей. Поэтому одни могут быть плотными и служить годами, а другие же изнашиваются уже к концу сезона.

Сэлвидж. Это кусок ткани, который прикрепляет конец джинсовой ткани. Это обработка на внутренней стороне брюк, которая делает джинсы крепче. Его можно обнаружить благодаря красной строчке, которой закончено разделение. Кайма необходима, так как эти штаны вырежут в одной части, а не из длинного рулона метра. В результате штаны с кромкой также немного дороже, чем их машинные аналоги.



Стоит также обратить внимание на ткань, из которой изготовлены джинсы / Фото Unsplash

Необработанный деним. Необработанный деним значительно жестче, чем обычные джинсы, поэтому его нужно "ломать". Чем чаще ты их носишь и стираешь, тем быстрее такие джинсы обесцвечиваются уникальным образом. Это своеобразная уникальность, ведь таких не будет в других.

Совет: не садись на светлый диван или стул. Необработанный деним сначала очень активно все окрашивает.

Джинсовые бренды

Напоследок лови несколько крутых брендов, чьи джинсы зарекомендовали себя. Если ты хочешь наращивать коллекцию качественных джинсов, то можешь начать с Levi's, классического американского бренда, который предлагает множество вариантов кроя. Если ты отдаешь предпочтение скандинавским моделям с более выраженными фасонами и расцветками, то стоит обратить внимание на Acne. Также проверенные временем Scotch & Soda, Nudie Jeans, G-Star или Kings of Indigo.

Это интересно Сколько раз можно носить одежду перед стиркой: инструкция для мужчин

Возьми на вооружение эти советы в следующий раз, когда сходишь на шопинг. Гарантируем, они помогут тебе подобрать идеальные джинсы для себя.