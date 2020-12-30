Будем откровенны, ты тоже нюхаешь одежду перед тем как ее снова одеть. Если же этот метод не слишком тебя устраивает – воспользуйся нашими советами. В новом материале мы расскажем тебе, сколько раз можно носить свою одежду перед тем, как стирать ее. Лови крутую инструкцию на Men 24!

Совсем не обязательно ждать, пока одежда испачкается или покроется слоем жира. Если тебя мучают сомнения – прислушайся к советам Men 24 . Мы расскажем тебе, сколько раз можно носить одежду перед тем, как отправить ее в стиральную машину!

Это интересно 10 базовых советов, которые помогут прокачать мужской стиль

1. Нижнее белье и носки

Если ты еще не знал, нижнее белье и носки стоит носить только в течение 1 дня . Не больше. Если же пренебрегать этим, есть вероятность появления не только неприятных ароматов, но и ощущений. Мы рекомендуем стирать носки и трусы перед сном. А спать ложиться голышом или в домашней одежде.



Нижнее белье и носки можно носить 1 раз / Фото pinterest

2. Футболки и спортивная одежда

Часто мужчины, которые наведываются в спортзал, носят футболки и спортивную одежду по несколько раз. А этого эксперты делать не рекомендуют. Они насыщаются потом, в результате чего могут размножаться различные микроорганизмы. Поэтому заруби себе на носу: после 1 ношение футболку и спортивную одежду нужно отправлять в стирку . А после занятия спортом – отправиться в душ!



Футболку стоит стирать после каждого ношения / Фото mensjournal

3. Джинсы

Эксперты рекомендуют не слишком увлекаться стиркой джинсов. Это позволит им прослужить как можно дольше. Вместо этого лучше точечно убирать пятна или загрязнения. А вот отправлять джинсы в стиральную машину можно через 6 недель ношения . Некоторые бренды уверяют, что джинсы вообще стоит стирать каждые полгода. Здесь уже смотри сам. Чтобы ты не выглядел откровенным неряхой!



Джинсы можно стирать после 6 недель – 6 месяцев с момента начала ношения / Фото unsplash

Возьми на вооружение Мужские джинсы: 5 пунктов, на которые нужно обратить внимание при выборе

4. Чиносы и шорты

Чиносы и шорты мы носим летом, поэтому стирать их нужно чаще, чем джинсы. Здесь все очень просто: ты в жару потеешь, поэтому твоя одежда, как губка впитывает все, что выделяет твоё тело. Поэтому их эксперты предлагают стирать через 2 – 4 недели с момента начала ношения.



Шорты стоит стирать раз в 2 – 4 недели / Фото unsplash

5. Рубашки и свитера

Если не носить рубашки и свитера на голое тело, то носить их можно от 1 до 3 недель . Пот будет впитываться в футболку или майку, поэтому переживать за аромат не нужно. Но стоит обратить внимание на воротник и манжеты рубашки. Если они загрязнились – не стесняйся отправить рубашку в стиральную машину.



Рубашку и свитер следует стирать через 1 – 3 недели ношения / Фото unsplash

6. Пижамы

Если ты ходишь по дому в пижаме, то ее нужно регулярно стирать. Эта одежда тоже впитывает пот и жир, которые выделяются твоим телом, поэтому ждать до последнего не стоит. Как правило, пижамы стоит стирать через 1 – 3 недели с момента начала ношения.



Пижаму эксперты рекомендуют стирать через 1 – 3 недели / Фото pinterest

Читай также 5 советов стилистов, которые помогут круто одеваться мужчине в эпоху COVID-19