Как выбрать идеальный мужской парфюм на все случаи жизни

Мужчине для повседневной жизни необходим хороший выбор духов или туалетной воды. Одного аромата недостаточно, и это следует понимать. Чтобы дополнить свой образ, ты должен тщательно выбирать вариант для каждого случая. А мы поможем тебе это сделать.

Чтобы произвести впечатление, тебе нужно несколько ароматов. Вот коротенькая инструкция, которую можно использовать, чтобы никогда не ошибаться с выбором духов. Помни, что соответствующий аромат может привлечь собеседника, а также добавить тебе немного уверенности!

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На день

Утром идеальным для всех мужчин будет легкий аромат. Нам нужен свежий, простой и не слишком серьезный аромат. Что-то свежее, например, цветочные, цитрусовые или землистые ароматы.

Когда теплее, аромат сохраняется дольше, а иногда еще и становится более выраженными. Поэтому сильные ароматы могут немного раздражать или слишком подавлять других.



Аромат для дня должен быть легким / Фото Unsplash

В офисе

В офисе также стоит избегать использования слишком сильных духов, ведь это может раздражать, особенно в замкнутом пространстве. Что-то свежее может отлично дополнять твой образ. Идеальным может быть цитрусовый или древесный аромат.

Оба они свежие, и особенно последний может дать добавить тебе зрелости и серьезности. А еще эти ароматы идеально подойдут для дневных деловых встреч.

На вечер

Более мягкие и сильные ароматы могут идеально подойти для вечера, когда воздух прохладнее. Для мужчин отлично подойдут ароматы меда, ванили или шоколада. А еще ты можешь выбрать и что-то сильнее и насыщеннее.

С другой стороны, выбор аромата также зависит от ситуации:

если это просто ужин с друзьями, ты можешь выбрать что-то менее серьезное, например, с нотками кофе или ванили;

если романтический ужин или ты идешь на особую встречу, то стоит выбрать более интенсивный и страстный аромат.



На вечер ты можешь позволить себе выбрать сильный аромат / Фото Unsplash

Благодаря вечерней прохладе ты почувствуешь себя менее перегруженным. Но если место, куда ты идешь, слишком жаркое – выбери спокойный аромат.

На праздники

Некоторые свадьбы, как правило, проходят днем и ночью, в таких случаях мы рекомендуем выбрать что-то легкое, даже если ночью оно немного потеряет свою силу. Ты не должен привлекать к себе все внимание на празднике молодоженов.

С другой стороны, когда дело доходит до менее серьезных вечеров, то легкое также может быть идеальным выбором. Поэтому можешь обратить внимание на цветочные ароматы. Также неплохой вариант – древесный. Все зависит от твоего вкуса и стиля.

Если тебя ждет вечеринка в саду с семьей, то идеально подойдет легкий цветочный или цитрусовый парфюм.

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Возьми на вооружение эти советы. Они помогут тебе выбрать идеальный аромат для мероприятия, которое у тебя запланированное. Мы же напоследок напомним, что обливаться с ног до головы парфюмом – не лучшая идея.