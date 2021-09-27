Есть очень простые вещи, которые мы можем сделать, чтобы немного поднять самооценку или попытаться быть более уверенным. И хотя рекомендуют обращаться за профессиональной помощью, все можно взять в свои руки. Поэтому айда вместе с Men 24 становиться лучше версией себя вчерашнего.

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Как повысить самооценку

Выполняй упражнения

Несколько исследований показывают, что физическая активность может играть важную роль в нашем восприятии себя. Одно из них опубликовано в журнале Neuropsychiatric Disease and Treatment. В нем анализировали группу людей и обнаружили, что физическая активность имеет прямое и косвенное влияние на самооценку.

Первое касается того факта, что простой акт физической активности может повысить самооценку (он также эффективен в борьбе со стрессом и депрессией). Второй – побочный – касается других факторов, например, индекса массы тела.



Физическая активность положительно влияет на самооценку / Фото Unsplash

Носы хороший аромат

Исследование, опубликованное в Международном журнале косметической науки, показало: мужчины, которые носили духи, демонстрировали более высокую самооценку. Это, в свою очередь, влияло на других людей. Удалось выявить влияние духов при анализе группы мужчин, которые использовали ароматы и женщин, какие оценивали их с помощью видео.

Хотя другие считают, что одежда имеет такой же эффект, нет никаких доказательств того, что она улучшает самооценку. Но если определенная одежда заставляет тебя чувствовать себя лучше, то это однозначно работает.



Выбери парфюм, который подчеркнет твой характер / Фото Unsplash

Используй мотивационные фразы

Некоторым это может показаться немного банальным или неэффективным способом достижения этой цели. Но правда в том, что мотивационные фразы показали свою эффективность на людях.

Исследование, опубликованное в Frontiers in Psychology, проведенное на людях с хроническими заболеваниями показало: мотивационные фразы действительно могут влиять на повышение самооценки пациентов, тем самым улучшая их настроение.

Ты можешь самостоятельно написать фразы и развесить их, например, у рабочего места. Все это будет ежедневно бодрить тебя и вдохновлять на новые свершения.



Мотивационные фразы позволяют держать самооценку в тонусе / Фото Unsplash

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