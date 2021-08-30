Как выглядеть значительно моложе всего за 10 минут: простой метод

Посвящения хотя бы 10 минут в день осознанному дыханию. Это упражнение имеет бесконечные преимущества для тела и психического здоровья. А еще это очень эффективное средство против старения, доступное каждому. И именно его мы рекомендуем взять на вооружение!

Оказывается, осознанное дыхание не только насыщает кровь кислородом, но и помогает управлять эмоциями и положительно влияет на состояние твоей кожи. Поэтому ты абсолютно бесплатно можешь взять под контроль процессы старения.

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"Мы должны дышать через межреберные мышцы и диафрагму, а не грудь и плечи. Сознательное и сбалансированное дыхание, в котором выдыхание длится несколько дольше, чем вдыхание, положительно влияет на частоту сердечных сокращений", – отмечает эксперт Рэйчел Роуз.

Это помогает контролировать пики стресса и уменьшать усталость и напряжение. А именно их все косметологи называют настоящими врагами молодости кожи. К слову, во время осознанного дыхания напрягается мускулатура горла, что предотвращает преждевременное обвисание кожи шеи. Таким образом ты будешь бороться с появлением двойного подбородка.

Осознанное дыхание также способствует спокойному сну, что является настоящим секретом красоты моделей и влиятельных лиц. Потому что, когда мы мало или плохо спим, организм не выполняет естественный процесс обновления в ночное время. Отсюда и активируются воспалительные реакции, которые становятся причиной пробуждения с отечным лицом, темными кругами под глазами, мешками и морщинами.



Выполняй осознанное дыхание, чтобы поддерживать кожу в идеальном состоянии / Фото Unsplash

Кроме того, объясняет эксперт, чего не следует делать: "при дыхании через рот нижняя челюсть смещается вперед, создавая выражение грусти, через какой мы выглядим старше".

Лучше всего то, что тебе не нужно быть экспертом в йоге, медитации или любой другой дисциплине, чтобы дышать осознанно. Чтобы начать исследовать целебную и омолаживающую силу дыхания, Рэйчел рекомендует технику 4 – 4 – 2.

Считай до 4 на вдохе, досчитайте до 4 на выдохе, а потом сделай паузу на пустых легких на 2 секунды,

– подчеркивает она.

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Возьми на вооружение советы от Рэйчел Роуз. С их помощью ты не только будешь чувствовать себя бодрее, но и дольше будешь оставаться молодым. Гарантируем, что твоим знакомым дамам понравится результат!