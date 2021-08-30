Як виглядати значно молодшим усього за 10 хвилин: простий метод

Присвяти хоча б 10 хвилин на день усвідомленому диханню. Ця вправа має нескінченні переваги для тіла і психічного здоров'я. А ще це дуже ефективний засіб проти старіння, доступний кожному. І саме його ми рекомендуємо взяти на озброєння!

Виявляється, усвідомлене дихання не лише насичує кров киснем, а й допомагає керувати емоціями й позитивно впливає на стан твоєї шкіри. Тож ти абсолютно безплатно можеш взяти під контроль процеси старіння.

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"Ми повинні дихати через міжреберні м'язи та діафрагму, а не груди та плечі. Свідоме та збалансоване дихання, в якому видихання триває трохи довше, ніж вдихання, позитивно впливає на частоту серцевих скорочень", – зауважує експертка Рейчел Роуз.

Це допомагає контролювати піки стресу та зменшувати втому й напругу. А саме їх усі косметологи називають справжніми ворогами молодості шкіри. До слова, під час усвідомленого дихання напружується мускулатура горла, що запобігає передчасному обвисанню шкіри шиї. Таким чином ти боротимешся з появою подвійного підборіддя.

Усвідомлене дихання також сприяє спокійному сну, що є справжнім секретом краси моделей і впливових осіб. Тому що, коли ми мало або погано спимо, організм не виконує природний процес оновлення в нічний час. Звідси й активуються запальні реакції, які стають причиною прокидання з набряклим обличчям, темними колами під очима, мішками та зморшками.



Виконуй усвідомлене дихання, щоб підтримувати шкіру в бездоганному стані / Фото Unsplash

Крім того, пояснює експертка, чого не слід робити: "при диханні через рот нижня щелепа зміщується вперед, створюючи вираз смутку, через який ми виглядаємо старшими".

Найкраще те, що тобі не потрібно бути експертом в йозі, медитації або будь-якій іншій дисципліні, щоб дихати усвідомлено. Щоб почати досліджувати цілющу й омолоджувальну силу дихання, Рейчел рекомендує техніку 4 – 4 – 2.

Рахуй до 4 на вдиху, долічи до 4 на видиху, а потім зроби паузу на порожніх легенях на 2 секунди,

– підкреслює вона.

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Візьми на озброєння поради від Рейчел Роуз. З їхньою допомогою ти не лише почуватимешся бадьорішим, а й довше залишатимешся молодим. Гарантуємо, що твоїм знайомим панянкам сподобається результат!