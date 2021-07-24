Как выглядит фитнес-центр в Олимпийской деревне: фото тренировок в условиях пандемии

Наконец мы можем активно обсуждать Олимпийские игры 2020, которые проходят в Токио. А еще мы имеем возможность буквально заглянуть за кулисы этого действа. Например, увидеть, как же теперь тренируются спортсмены в условиях пандемии. Красноречивые фото фитнес-центра в Олимпийской деревне тебя однозначно удивят.

Пандемия COVID-19 по-прежнему вызывает у организаторов большую озабоченность. Через длинный список мероприятий, призванных остановить распространение вируса, изменилось все: от правил поселения к тренировкам. И именно на последних мы сосредоточим свое внимание.

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Это Олимпиада, поэтому спортсменам нужны места для тренировок перед соревнованиями. Все для того, чтобы оставаться в отличной форме и достигать поставленных целей. Благодаря Technogym, уполномоченному поставщику спортивного оборудования для Игор, нам удалось заглянуть за кулисы фитнес-центра Олимпийской деревни.

Представители компании говорят, что она предоставила 1500 товаров и тренажеров для 25 фитнес-центров в Олимпийской деревне. Но дизайн такого уникально сложного проекта превратил всю установку на головоломку. Все для того, чтобы обеспечить социальное дистанцирование, пока спортсмены потеют, чтобы оставаться в отличной форме.

"Протоколы безопасности, установленные Оргкомитетом Олимпийской деревни, очень ясные и точные. Маски обязательны, за исключением тренировок. А компоновку силовых тренажеров разработали с соответствующим расстоянием", – отметил директор Technogym Энрико Манареси.

Эти меры не повлияли на переживания спортсмена, по крайней мере, по словам Манареси.

"Атмосфера довольно позитивная и непринужденная, и спортсмены очень сотрудничают в соблюдении протоколов, указанных Организационным комитетом. Наша роль в Technogym заключается в том, чтобы предоставить спортсменам лучшее оборудование для спортивных тренировок. Например, Skill Line специально разработали для тренировок со спортивными результатами – и им это нравится", – подчеркнул он.

Смотри, как выглядят фитнес-центры в Олимпийской деревне:

Как нам кажется, то это эталонный тренажерный зал в условиях пандемии COVID-19. Поэтому можем только порадоваться за спортсменов, имеющих возможность работать над своей физической формой для достижения поставленных целей.

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