5 историй журналистов, которые полностью выдумали сенсационные материалы

Репортер обычно просто хочет выйти на место происшествия и освещать происходящее, задокументировать все. Но, к сожалению, иногда происходило иначе – журналисты путались в фактах и, что хуже всего, придумывали истории из воздуха.

К счастью, такие случаи выявляют, а фальсификации разоблачают. Далее расскажем о еще нескольких представителях СМИ, которые, к сожалению, бросили тень на профессию из-за своих неудачных поступков, и хотя это крайне редкие кейсы – знать о них стоит.

К теме 5 историй журналистов, которых поймали на фальсификации новостей

Джанет Кук

Она работала в Washington Post, когда в 1981 году получила Пулитцеровскую премию за историю о восьмилетнем героиновом наркомане Джимми. Статья Кук была невероятной, пронзительной, искренней, трагической и – полностью вымышленной. После публикации она вызвала шквал внимания, разные люди в округе Колумбия, среди которых и чиновники, политики, другие журналисты, изо всех сил пытались найти этого Джимми и его мать, но никто не смог.

когда в 1981 году получила Пулитцеровскую премию за историю о восьмилетнем героиновом наркомане Джимми. Статья Кук была невероятной, пронзительной, искренней, трагической и – полностью вымышленной. После публикации она вызвала шквал внимания, разные люди в округе Колумбия, среди которых и чиновники, политики, другие журналисты, изо всех сил пытались найти этого Джимми и его мать, но никто не смог. Впоследствии заметили много разногласий в истории Кук. Washington Post сначала поддержал ее историю, однако там тоже не смогли найти никаких доказательств существования Джимми. В конце концов Кук призналась, что придумала всю эту историю, а объяснила это "давлением" работодателя. Конечно, ее уволили, а Пулитцеровскую премию отозвали.

Сабрина Рубин Эрдели

Она написала одну из самых позорных художественных статей последнего десятилетия "Изнасилование в кампусе" в журнале Rolling Stone в 2014 году. Там шла речь о предполагаемом групповом изнасиловании в общежитии Университета Вирджинии. История взорвалась и стала вирусной, но потом в ней начали находить дыры, касающиеся фактов о так называемой жертве, источников, которые Эрдели использовала, и вероятных нападавших.

в журнале Rolling Stone в 2014 году. Там шла речь о предполагаемом групповом изнасиловании в общежитии Университета Вирджинии. История взорвалась и стала вирусной, но потом в ней начали находить дыры, касающиеся фактов о так называемой жертве, источников, которые Эрдели использовала, и вероятных нападавших. Страсти разгорелись настолько, что Rolling Stone обратился в Школу журналистики Колумбийского университета с просьбой провести независимую проверку статьи. Вывод был сокрушительным: Эдерли обвинили в неспособности придерживаться "базовой, даже рутинной журналистской практики". Rolling Stone отозвал статью и опубликовал три разных извинения. Администратор Университета Вирджинии подал в суд на Эрдели и Rolling Stone за клевету. Суд постановил выплатить учреждению 2 миллиона долларов компенсации.

Стивен Гласс

Гласс был журналистом, который работал на New Republic с 1995 по 1998 год, пока не обнаружили, что он полностью выдумал историю. Интересно, что Гласс и раньше попадал в неприятности: герои многочисленных сюжетов утверждали, что тот выдумывал события и цитаты, а также путал ключевые факты. Последней каплей стала история о подростке-хакере и о новом в то время феномене хакеров и их отношениях с крупным бизнесом.

герои многочисленных сюжетов утверждали, что тот выдумывал события и цитаты, а также путал ключевые факты. Последней каплей стала история о подростке-хакере и о новом в то время феномене хакеров и их отношениях с крупным бизнесом. Статья была полностью фальшивой. Репортер Forbes Адам Пененберг проверил работу Гласса и обнаружил, что не может подтвердить ни одного "факта" из статьи. Что ж, Гласс после увольнения поступил в юридическую школу и даже сдал адвокатский экзамен в Нью-Йорке и Калифорнии, но – ни один из штатов не допустил его к практике из-за этических проблем, связанных с прошлым.

Брайан Уильямс

Уильямс был на вершине журналистского олимпа как ведущий "Ночных новостей NBC", начиная с 1993. Но в феврале 2015 года, когда его обвинили в приукрашивании историй о том, что он делал и видел во время освещения войны в Ираке, возникли проблемы. К примеру, Уильямса обвинили, что он приукрасил свое участие в вертолетном рейде во время пребывания в Ираке, или даже подделал эту историю.

начиная с 1993. Но в феврале 2015 года, когда его обвинили в приукрашивании историй о том, что он делал и видел во время освещения войны в Ираке, возникли проблемы. К примеру, Уильямса обвинили, что он приукрасил свое участие в вертолетном рейде во время пребывания в Ираке, или даже подделал эту историю. Уильямс не признал этого, но признал, что значительно приукрасил события. Уильямса отстранили от работы на 6 месяцев, провели глубокое расследование и обнаружили, что человек приукрасил по меньшей мере 11 историй и репортажей. В конце концов, NBC убрал Уильямса с платформы "Ночных новостей", но сделал ведущим политического шоу "11-й час". Только в 2021 тот объявил о выходе на пенсию.

Патриция Смит