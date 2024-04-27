Но, как и в любой профессии, случаются исключения. Эти несколько историй, которые ты прочитаешь ниже, являются нелишним напоминанием, что любую информацию следует воспринимать критически и самостоятельно осмысливать, обращая внимание на ее источники.
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Джейсон Блэр
- В начале 2000-х Джейсон Блэр работал в New York Times и был яркой звездой, которая внезапно погасла. 28 апреля 2003 года национальный редактор газеты спросил Блэра о статье, которую тот написал два дня назад, потому что история была очень похожа на другую, написанную журналистом San Antonio Express-News в Техасе на несколько дней раньше. Блэр засомневался в ответе, и тогда "Таймс" начала расследование всех историй Блэра.
- Там обнаружили потрясающий уровень плагиата: он брал цитаты, абзацы, целые отрывки из историй, написанных другими. А еще писал из мест якобы вживую, в которых на самом деле не находился, также просто фабриковал источники и сознательно врал о мнениях экспертов и своих якобы встречах на высоком уровне. В мае 2003 он уволился из "Таймс" после публичного скандала.
Майкл Финкель
- Он был известным журналистом, который писал для New York Times. Ну, пока его не уволили за сфабрикованную историю в 2002. В том году обнаружили, что для статьи о детском рабстве в Африке Финкель использовал несколько интервью с разными людьми и слепил их вместе, чтобы создать одного человека, которого на самом деле не существовало. Составного героя якобы звали Юсуф Мале, а история касалась так называемой арабской работорговли на африканском континенте.
- На самом деле дети и подростки там работали в совершенно ужасных условиях, но формально они не были рабами, и им платили. Финкелю же была нужна история о работорговле, и он выдумал Мале, утверждая, что тот продал себя в рабство на какао-плантации в Кот-д'Ивуаре. NYT опубликовала эту историю и даже добавила фотографию мальчика. Собственно, именно на фото сначала и обратили внимание – в некоммерческой организации "Спасите детей" указали, что мальчика не зовут Юсуф Мале. "Таймс" допросила Финкеля и проверила источники. Он признался, что выдумал Мале из воздуха. NYT сразу же уволила его.
Рут Шалит Баррет
- В 2020 году журнал Atlantic заключил соглашение с ней на написание статьи о богатых родителях в Новой Англии, одержимых желанием отправить своих детей в Лигу Плюща, элитный клуб университетов. Статья была интересной, но читатели и другие журналисты начали указывать на то, что автора ранее увольняли из New Republic в 1990-х после нескольких серьезных обвинений в плагиате.
- В Atlantic решили выяснить, были ли реальными те истории, которые Рут получила от якобы состоятельных родителей в Коннектикуте. Проверка показала, что одни источники были вымышленные, а некоторые – реальные, но цитировались неправильно. Баррет, очевидно, не жалела, потому что даже тайно просила один из источников помочь, когда "Атлантик" начал задавать вопросы.
Джек Келли
- Он был многолетним зарубежным корреспондентом USA Today. В течение карьеры в 1990-х и в начале 2000-х годов Джек объездил весь мир, освещая политику, войну, другие важные темы, побывал на Кубе, в Израиле, Сербии и других местах. Все оборвалось в 2004. Именно тогда газета обнаружила, что Келли в течение длительного времени фабриковал ключевые части многих своих историй. И даже писал сценарии для своих партнеров и знакомых, которые потом выдавали себя за "источники", из которых Келли брал "цитаты".
- В начале 2004 года адвокат в Белграде опровергла утверждение Келли, что было на первой полосе 1999 года, о югославской армии и якобы "приказе" этой женщины "зачистить" село в Косово. В USA Today начали тщательно следить за Келли и отправили своих расследователей в места, где тот, как известно, работал, чтобы проверить, было ли правдой то, о чем он сообщал. Результат проверки шокировал: по меньшей мере в 8 крупных статьях на первых полосах и в развернутых материалах Келли или неправильно цитировал людей, или придумывал цитаты или источники, или откровенно выдумывал события, о которых потом писала газета. Келли уволился из газеты, но отрицал обвинения. Главные редакторы газеты также ушли в отставку из-за этого скандала.
Бенни Джонсон
- В 2014 году BuzzFeed уволил редактора отдела вирусной политики Джонсона, когда обнаружил более 40 случаев плагиата из разных источников.
- Джонсон брал информацию из значительного количества сайтов, Википедии и даже Yahoo! Answers, дословно копировал материал, не цитируя источники и даже не указывая авторов.