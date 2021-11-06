Вытащи со шкафа гантели: мощная тренировка для больших и сильных рук

Построение тела мечты требует концентрации и терпения. Тебе нужно не только регулярно тренироваться, но и работать над всеми частями тела. Но что делать, если желание заниматься есть, а времени – нет? Можно попытаться заниматься дома.

На этот раз мы сосредоточим свое внимание на тренировке рук. Ею поделился фитнес-тренер Дениел Энтони. А особенная ценность этого комплекса состоит в том, что для его выполнения тебе нужны только гантели.

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Возьми на вооружение этот комплекс упражнений, чтобы не только нарастить мышцы рук, но придать еще больше силы и уверенности. Ты ведь помнишь, что это позволит тебе не только быть более привлекательным, но и более выносливым, например, в сексе.

"Привет, ребята. Вот потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Она позволит вам стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы. Поделитесь и сохраните", – написал Энтони под постом.

Как накачать руки – комплекс упражнений с гантелями

Подъем гантели с горизонтальным поворотом: 3 подхода по 10 повторений

3 подхода по 10 повторений Подъем гантели с вертикальным поворотом: 3 подхода по 8 повторений

3 подхода по 8 повторений Сгибание рук узким хватом: 3 подхода по 8 повторений

3 подхода по 8 повторений Сгибание рук с гантелями на груди: 3 подхода по 12 повторений

3 подхода по 12 повторений Разгибание гантели над головой на коленях: 4 подхода по 8 повторений

4 подхода по 8 повторений Опускание гантели к голове лежа: 4 подхода по 12 повторений

Это позволит тебе не только избежать травматизма, но и добиться желаемых результатов за более короткий промежуток времени.

Не забывай отдыхать между упражнениями хотя бы 30 секунд. Саму же тренировку можно использовать, как суперсет или добавить к своей привычной работе над телом.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Дениела Энтони:

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Текст публикации Дениела Энтони

Привет, ребята! Вот потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы. Поделись и сохрани. Смотри полную информацию о тренировках ниже.

Подъем гантели с горизонтальным поворотом: 3 подхода по 10 повторений

Подъем гантели с вертикальным поворотом: 3 подхода по 8 повторений

Сгибание рук узким хватом: 3 подхода по 8 повторений

Сгибание рук с гантелями на груди: 3 подхода по 12 повторений

Разгибание гантель над головой на коленях: 4 подхода по 8 повторений

Опускание гантели к голове лежа: 4 подхода по 12 повторений

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка для рук, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас есть несколько вопросов, связанных с тренировкой. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу необходима помощь в наращивании мышц.

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