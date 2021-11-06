Витягни з шафи гантелі: потужне тренування для великих і сильних рук

Побудова тіла мрії потребує концентрації та терплячості. Тобі потрібно не лише регулярно тренуватися, а й працювати над усіма частинами свого тіла. Але що ж робити, якщо бажання займатися є, а часу – нема? Можна спробувати займатися вдома.

Цього разу ми зосередимо свою увагу на тренуванні рук. Ним поділився фітнес-тренер Деніел Ентоні. А особлива цінність цього комплексу полягає в тому, що для його виконання тобі потрібні лише гантелі.

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Візьми на озброєння цей комплекс вправ, щоб не лише наростити м'язи рук, а й додати ще більше сили та впевненості. Ти ж пам'ятаєш про те, що це дозволить тобі не лише бути привабливішим, а й витривалішим, наприклад, у сексі.

"Привіт, хлопці. Ось приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Воно дозволить вам стати сильнішими і, зрештою, набрати більше м'язової маси. Поділіться та збережіть", – написав Ентоні під постом.

Як накачати руки – комплекс вправ з гантелями

Підйом гантелі з горизонтальним поворотом: 3 підходи по 10 повторень

3 підходи по 10 повторень Підйом гантелі з вертикальним поворотом: 3 підходи по 8 повторень

3 підходи по 8 повторень Згинання рук вузьким хватом: 3 підходи по 8 повторень

3 підходи по 8 повторень Згинання рук з гантелями на грудях: 3 підходи по 12 повторень

3 підходи по 12 повторень Розгинання гантелі над головою на колінах: 4 підходи по 8 повторень

4 підходи по 8 повторень Опускання гантелі до голови лежачи: 4 підходи по 12 повторень

Це дозволить тобі не лише уникнути травматизму, а й досягнути бажаних результатів за коротший проміжок часу.

Не забувай відпочивати між вправами хоча б 30 секунд. Саме ж тренування можна використовувати, як суперсет або ж додати до своєї звичної роботи над тілом.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи від Деніела Ентоні:

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Текст публікації Деніела Ентоні

Привіт, хлопці! Ось приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати у тренажерному залі. Це тренування дозволить тобі стати сильнішим і, зрештою, набрати більше м'язової маси. Поділися та збережи. Дивися повну інформацію про тренування нижче.

Підйом гантелі з горизонтальним поворотом: 3 підходи по 10 повторень

Підйом гантелі з вертикальним поворотом: 3 підходи по 8 повторень

Згинання рук вузьким хватом: 3 підходи по 8 повторень

Згинання рук з гантелями на грудях: 3 підходи по 12 повторень

Розгинання гантелі над головою на колінах: 4 підходи по 8 повторень

Опускання гантелі до голови лежачи: 4 підходи по 12 повторень

Ось вам, хлопці, приголомшливе тренування для рук, яке варто спробувати. Дайте мені знати, якщо у вас є кілька питань, пов'язаних з тренуванням. Поділіться та збережіть це тренування, якщо вам або вашому другові потрібна допомога у нарощуванні м'язів.

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