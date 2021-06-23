Хватит целыми днями пить кофе: простые и эффективные методы взбодриться без кофеина

Кофеин – святой Грааль для многих рабочих лошадок. Как правило, мы начинаем утро с чашки кофе. Не обходится без нескольких чашек в течение рабочего дня. И на встречи с друзьями вечером мы отдаем предпочтение этому напитку, ведь завтра снова к станку. Но чрезмерное количество кофеина не принесет тебе пользы. Поэтому лови альтернативные методы взбодриться!

Если ты хочешь целый день чувствовать себя бодрым, необязательно заливаться кофе. К твоему вниманию 3 советы, которые помогут зарядиться энергией для новых свершений без единой капли кофеина.

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1. Прими холодный душ

Если тебе трудно проснуться утром, то следует принять холодный душ. Конечно же, предложение не слишком привлекательное. Но сам по себе холодный душ имеет ряд преимуществ:

укрепление иммунной системы;

улучшение кровообращения;

повышение энергии.

Как правильно принимать холодный душ? Начинай с теплой воды, постепенно снижая ее температуру. Может потребоваться немного времени, чтобы привыкнуть. Но это гарантирует, что после холодного душа ты выйдешь полным сил. Зато стоит запомнить, что горячий душ может вызвать определенную сонливость.



Попробуй утром вместо чашки кофе принять холодный душ / Фото Unsplash

2. Ешь целый день

Как показывает практика, после сытного обеда каждого из нас клонит в сон. Это связано с тем, что твоё тело направляет всю энергию для пищеварения. Увеличивается приток крови к пищеварительной системе, а следовательно, в мозг поступает меньше кислорода. Результат: наступает усталость.

Чтобы уменьшить эффект послеобеденной усталости, ты можешь есть чаще, но небольшими порциями. Таким образом, твоё тело будет постоянный иметь запас энергии без перегрузки. Благодаря этому постоянному притоку энергии ты можешь продолжать работать целый день без "заправки" кофе.

3. Пей достаточно воды

Кофе для многих – утренний ритуал. Иными словами, зависимость. А что, если ты хочешь от нее избавиться? То после пробуждения выпей стакан воды вместо кофе. Добавь ломтик свежего лимона, чтобы добавить энергии и аромата.

Старайся пить воду в течение дня (как ты делал это раньше с кофе). Помни о том, что твоё тело на 70 процентов состоит из воды. Поэтому недостаточное количество жидкости может вызвать головную боль и усталость. Иными словами, замени свои предыдущие подходы к кофеварке на походы к кулеру. Это поддержит твой уровень энергии в течение дня и уменьшит зависимость от кофеина.



Вместо чашки кофе лучше выпить стакан воды / Фото Unsplash

Возьми на вооружение эти советы, чтобы оставаться бодрым в течение целого дня. Если ты не можешь совсем отказаться от кофе, то хотя бы постарайся выпивать не более 1 – 2 чашек в день. Остальные же лучше заменить водой, едой и походами в душ.

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