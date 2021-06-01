Люди не прекратили пахнуть (к сожалению, не всегда приятно), не прекратили любить приятные запахи, и не прекратили стремиться пахнуть привлекательно. Так вот, за привлекательным запахом необязательно идти в магазин.

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Если у тебя закончился дезодорант, а ты сидишь на самоизоляции после делового путешествия или отдыха – не беда. Ниже – несколько советов, как создать запах из подручных средств.

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Почему пот иногда плохо пахнет

Ты, безусловно, знаешь, что источник острого запаха человека – пот. Но знаешь ли ты, почему это так?

Пот сам по себе сильного запаха не имеет – только легкий шлейф феромонов.

Но – в нем живут бактерии, которые потом же охотно питаются.

Именно от запаха последствий жизнедеятельности этих бактерий и избавляют (защищают) дезодоранты.



Стремление человека к приятным запахам не искоренят никакие карантины / Фото unsplash

Если же дезодоранта под рукой нет, можно использовать...

Хлоргексидин и тальк

Хлоргексидин подавляет микробы, а тальк удерживает хлоргексидин на коже и впитывает часть пота.

Первый очень часто встречается в средствах для полоскания рта, зубной пасте, косметологических средствах.

Второй тоже можно найти в домашней аптечке или косметичке – в форме пудры.

Так что если нет дезодоранта, можешь взять жидкость для полоскания рта, брызнуть ее под мышки, и чуть посыпать сверху тальком.

Водку и лимон

Чтобы пота было меньше, можно попробовать сузить поры.

А поможет в этом лимонный сок, которым протирают подмышки.

Или – долька лимона, которую надо немного подержать в том же месте.

Водкой же стоит перед применением лимона протереть кожу для легкого обезжиривания и обеззараживания.



Чтобы хорошо пахнуть, необязательно быть цветком / Фото unsplash

Масло и крахмал

Думаем, ты вряд ли удивишься, если найдешь у себя на кухне кокосовое масло, пищевую соду и крахмал.

Если их смешать в пасту и нанести на подмышки, то получим похожий эффект – нежное блокирование пор, из которых выступает пот.

Только заметь, что такую ​​пасту труднее отстирать, чем водку с лимоном.

Есть, правда, и еще один "рецепт" – можно не заниматься спортом, не танцевать, не бегать, и вообще не двигаться, чтобы не потеть. Но, согласись, совет этот – откровенно такой себе.