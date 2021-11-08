Очередной вызов состоит из 8 раундов отжиманий по 25 повторений. Сложность каждого последующего варианта увеличивается. Так что это не просто 200 отжиманий, как может показаться, на первый взгляд.

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"Выполнение 25 повторений одного из этих вариантов отжиманий само по себе может показаться не таким уж сложным. Но что может сделать это сложным, так это усиление повторения в каждом упражнении, ложась на спину с 20 секундами отдыха", – рассказывает он.

Энтузиаст бросил себе вызов на 200 отжиманий

Сразу же подчеркиваем, что пытаться воспроизвести что-то подобное не стоит, если твоя физическая форма далека от атлетической. Но это не мешает тебе попытаться бросить себе вызов, в котором вместо 25 повторений будет, например, 10!

Первый круг самый простой: отжимания на наклонной скамье. Затем следует ряд обычных отжиманий, а после этого – отжимание "алмазным" хватом.

"Большинство людей доходят до этого уровня и сдаются", – отмечает Гериа.

Далее идут значительно более сложные виды отжиманий, с которыми может справиться не каждый. Восьмой и последний раунд, отжимания под углом 90 градусов. Он основан на положении, когда корпус наклоняется вперед, чтобы оторвать ступни от земли в нижней части повторения.

Смотри на видео, как Крис Гериа справился с заданием на 200 отжиманий:

Отмечаем, что каждый вариант отжиманий должен выполняться с хорошей техникой. Попытка сделать быстрые повторения не поможет тебе справиться с вызовом.

Если ты спешишь, это не в счет. Выполняй повторение медленно и под контролем. Это позволит обеспечить лучшее качество сокращения, увеличивая время, в течение которого твои мышцы находятся под напряжением. Это приведет к разрыву большего количества мышечных волокон и увеличению силы и мышечной массы, чем просто быстрое выполнение отжиманий,

– подчеркивает Гериа.

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