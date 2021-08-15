Как защититься во время уличной драки: 4 приема от настоящего сэнсэя

Конечно же, лучше не быть участником уличных драк. Но не всегда удается справиться чистой дипломатией. Поэтому мы рекомендуем хотя бы знать несколько приемов, с помощью которых можно будет защититься. И будет очень круто, если они тебе никогда не понадобятся.

В своем недавнем видео ютьюб-сэнсэй Сет предложил изучить 4 удара ногой. Их можно использовать, чтобы быстро и легко защитить себя или возлюбленную во время уличной драки.

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Чтобы добавить подлинности демонстрации, Сет никак не разогревает мышцы. Он выбирает обычную одежду, кладет в карман смартфон и ключи от дома. Все для того, чтобы максимально приблизиться к реальным условиям.

"У вас нет возможности выбирать, когда вы в ссоре", – отмечает он.

Крутые удары для защиты во время уличной драки

Низкий удар с разворота

Пока твой супротивник готовится нанести удар, ты можешь атаковать первым. Для этого следует опереться на переднюю ногу и сделать эффектный низкий удар с разворота. С его помощью злоумышленника можно дестабилизировать.

"Я не хочу, чтобы мой низкий удар был перед его руками. В идеале я хочу выйти за центральную линию и одновременно нанести удар", – отмечает Сет.

Боковой удар

"Возможность очень быстро выполнить боковой удар – вариант, который, я думаю, сработает", – добавляет он, цитируя бойцов MMA таких, как Стивен "Вандербой" Томпсон, которые постоянно используют этот вид движения.

Они, замечает Сет, не собираются блокировать тело. Для этого поднимают руки выше, чтобы позаботиться также о своей голове.

Смотри на видео, как правильно выполнять приемы от сенсея Сета:

Один – два удара с разворота

Сет объясняет, что лидирования с помощью одного – двух ударов во время движении вперед может помочь создать импульс для удара.

"Конечно, это вариант не для всех, но я думаю, что это то, что можно будет практиковать. Это базовое движение вперед все время. С его помощью можно дать приличную долю энергии", – рассказывает сэнсэй.

Летучий боковой удар

"Идея подбежать, прыгнуть и отправить все свое тело в кого-то, кто сидит верхом и наносит удары, меня это устраивает. Для этого даже необязательно быть в хорошей форме... Если ты бежишь и прыгаешь на кого-то, даже если ты промахнешься, у тебя все равно все будет в порядке", – говорит Сет.

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Мы, конечно же, надеемся, что эти приемы тебе не понадобятся. Если и придется столкнуться на улице с не слишком приятными типами, то не стоит забывать о дипломатии. Не сработало? Тогда дестабилизируй потенциального обидчика, воспользовавшись советами сенсея Сета.