У своєму недавньому відео ютуб-сенсей Сет запропонував вивчити 4 удари ногою. Їх можна використати, щоб швидко та легко захистити себе або кохану під час вуличної бійки.

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Щоб додати автентичності демонстрації, Сет ніяк не розігріває м'язи. Він обирає звичайний одяг, кладе до кишені смартфон і ключі від дому. Усе для того, щоб максимально наблизитися до реальних умов.

"У вас немає можливості вибирати, коли ви у сварці", – наголошує він.

Круті удари для захисту під час вуличної бійки

Низький удар з розвороту

Поки твій противник готується завдати удар, ти можеш атакувати першим. Для цього варто спертися на передню ногу та зробити ефектний низький удар з розвороту. З його допомогою зловмисника можна дестабілізувати.

"Я не хочу, щоб мій низький удар був перед його руками. В ідеалі я хочу вийти за центральну лінію й одночасно завдати удару", – наголошує Сет.

Бічний удар

"Можливість дуже швидко виконати бічний удар – варіант, який, я думаю, спрацює", – додає він, цитуючи бійців MMA, таких як Стівен "Вандербой" Томпсон, які постійно використовують цей вид руху.

Вони, зауважує Сет, не збираються блокувати тіло. Для цього підіймають руки вище, щоб потурбуватися також про свою голову.

Дивися на відео, як правильно виконувати прийоми від сенсея Сета:

Один – два удари з розвороту

Сет пояснює, що лідирування за допомогою одного – двох ударів при русі вперед може допомогти створити імпульс для удару.

"Звичайно, це варіант не для всіх, але я думаю, що це те, що можна буде практикувати. Це базовий рух вперед весь час. За його допомогою можна дати пристойну частку енергії", – розповідає сенсей.

Летючий бічний удар

"Ідея підбігти, стрибнути та відправити усе своє тіло в когось, хто сидить верхи і завдає ударів, мене це влаштовує. Для цього навіть не обов'язково бути у хорошій формі... Якщо ти біжиш і стрибаєш на когось, навіть якщо ти промахнешся, у тебе все одно все буде в порядку", – зауважує Сет.

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Ми, звичайно ж, маємо надію, що ці прийоми тобі не знадобляться. Якщо й доведеться зіткнутися на вулиці з не надто приємними типами, то не варто забувати про дипломатію. Не спрацювало? Тоді дестабілізуй потенційного кривдника, скориставшись порадами сенсея Сета.