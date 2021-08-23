Женщины назвали простой жест во время секса, который может усилить оргазм

Каждый мужчина не только должен посадить дерево и вырастить сына, но и дарить своей женщине незабываемые оргазмы. Поэтому мы регулярно ищем новые и новые методы делать все возможное для того, чтобы твоя возлюбленная была на седьмом небе от счастья.

К счастью, есть всевозможные форумы, где барышни рассказывают, что им нравится, а что – нет. В частности, они назвали романтические жесты, которые позволяют усилить оргазм. Возьми на вооружение эти советы!

Примечательно Nemiroff Digestive Fest возвращается: как получить комплимент от бармена

Этот романтический жест усилит оргазм женщины

Одна из пользовательниц Reddit рассказала, что она достигает яркого оргазма, когда ее партнер держит за руку во время секса. Она пошла дальше, спросив других пользовательниц форума, чувствуют ли они то же самое.

"Я достигаю лучшего оргазма, когда мой партнер держит меня за руку во время секса, кто-то еще?", – написала она.

Барышни не медлили со своими ответами. Они рассказали, что еще им помогает достичь кульминации:

"Я считаю, что это потрясающе, этот жест сближает нас и расширяет наши чувства друг к другу", – написала одна барышня под постом нашей героини.

– написала одна барышня под постом нашей героини. "Пальцы сцеплены, хватка сжимается и расслабляется... это как будто мы общаемся через прикосновения, нам это нравится", – добавила другая.

– добавила другая. "Это так безопасно и круто – заниматься сексом, держась за руки и глядя ему в глаза", – отметила еще одна барышня.

– отметила еще одна барышня. "10 из 10! Обожаю это. Бесспорно то, к чему я естественным образом тяготею, когда нахожусь в интимной близости с кем-то", – подчеркнула другая.



Тактильный контакт позволяет женщине достичь яркого оргазма / Фото Unsplash

Несколько размышлений оставили и сами мужчины. Они рассказали, как партнерши реагируют на такой жест.

Один из пользователей написал: "Я думаю, это звучит круто, но нам было бы нелегко это сделать".

"Моя жена любит, когда я использую свои руки во время секса, и обычно она использует свой вибратор", – добавил другой.

Попробуй и ты использовать эту хитрость. С ее помощью ты сможешь подарить максимум удовольствия во время секса. А оргазмы твоей партнерши будут настолько яркими, что ты больше не захочешь заниматься сексом иначе.

Лови крутые советы, которые помогут получить еще больше удовольствия: