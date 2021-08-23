Жінки назвали простий жест під час сексу, який може посилити оргазм

Кожен чоловік не лише повинен посадити дерево та виростити сина, а й дарувати своїй жінці незабутні оргазми. Тож ми регулярно шукаємо нові й нові методи робити усе можливе для того, щоб твоя кохана була на сьомому небі від щастя.

На щастя, є всілякі форуми, де панянки розповідають, що їм подобається, а що – ні. Зокрема, вони назвали романтичні жести, які дозволяють посилити оргазм. Візьми на озброєння ці поради!

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Цей романтичний жест посилить оргазм жінки

Одна з користувачок Reddit розповіла, що вона досягає найяскравішого оргазму тоді, коли її партнер тримає за руку під час сексу. Вона пішла далі, запитавши інших користувачок форуму, чи відчувають вони те ж саме.

"Я досягаю найкращого оргазму, коли мій партнер тримає мене за руку під час сексу, хтось ще?", – написала вона.

Панянки не зволікали зі своїми відповідями. Вони розповіли, що ще їм допомагає досягнути кульмінації:

"Я вважаю, що це приголомшливо, цей жест зближує нас і розширює наші почуття один до одного", – написала одна панянка під постом нашої героїні.

– написала одна панянка під постом нашої героїні. "Пальці зчеплені, хватка стискається та розслабляється... це ніби ми спілкуємося через дотики, нам це подобається", – додала інша.

– додала інша. "Це так безпечно та круто – займатися сексом, тримаючись за руки та дивлячись йому в очі", – зауважила ще одна панянка.

– зауважила ще одна панянка. "10 з 10! Обожнюю це. Безперечно те, до чого я природним чином тяжію, коли перебуваю в інтимній близькості з кимось", – підкреслила інша.



Тактильний контакт дозволяє жінці досягнути яскравішого оргазму / Фото Unsplash

Кілька роздумів лишили й самі чоловіки. Вони розповіли, як партнерки реагують на такий жест.

Один з користувачів написав: "Я думаю, це звучить круто, але нам було б нелегко це зробити".

"Моя дружина любить, коли я використовую свої руки під час сексу, і зазвичай вона використовує свій вібратор", – додав інший.

Спробуй і ти використати цю хитрість. З її допомогою ти зможеш подарувати максимум задоволення під час сексу. А оргазми твоєї партнерки будуть настільки яскравими, що ти більше не захочеш займатися сексом інакше.

Лови круті поради, які допоможуть отримати ще більше задоволення: