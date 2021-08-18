Ученые регулярно проводят исследования, чтобы узнать, как еще можно удовлетворить женщину в постели. Они касаются не только всевозможных эрогенных зон, но и позиций, которые можно использовать. И на этот раз именно на них мы сосредоточим свое внимание.

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Эти секс-позиции гарантируют достижение оргазма

О результатах исследования рассказывается в журнале "Клиническая анатомия". Само же наблюдения сосредотачивается на анатомических различиях, а также их влиянии на достижение кульминации во время секса.

Сразу же заметим, что ученые начали нас поражать с самого начала. Прежде всего они заметили – на секундочку, – что мужчинам легче достичь оргазма. Вот это поворот!

Мол, для достижения кульминации представителем сильной половины человечества необходимо хорошо налажена связь между парасимпатической и симпатической нервными системами.

Объясняем на пальцах: когда девушка прикасается к твоему члену, мозг обрабатывает приятное ощущение и посылает сигналы обратно. Ты же помнишь, что твой пенис усеян нервными окончаниями. Поэтому путь к твоему оргазму очень простой и предсказуемый. Чего не скажешь о барышнях.



Женский оргазм связанный с "миграцией клитора" / Фото Unsplash

Что касается женщин, то с ними все очень и очень непросто. Ученые подчеркивают, что их оргазм непосредственно связанный с "миграцией клитора". Мол, в период возбуждения у барышни он не только увеличивается в размерах, но и может несколько "передвигаться" к передней стенке влагалища.

А что это значит для нас, мужчин? А то, что тебе нужно выбирать те секс-позиции, в которых твой пенис будет стимулировать переднюю стенку влагалища. Комфортный для этого угол – от 30 до 45 градусов.

А теперь, барабанная дробь, какие же секс-позиции гарантируют оргазм твоей партнерше? Как ты уже понял, они считаются яростно банальными. Но какая разница, если они еще и эффективны. И говорится о Миссионерской позиции и Всаднице.

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