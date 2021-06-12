Жвачка в желудке и прыщи в шоколаде: развенчиваем мифы о человеческом теле

Некоторые, с позволения сказать, "факты" о нашей физиологии после простой проверки оказываются полной ерундой. О нескольких таких и поговорим сегодня на Men 24.

Например, о том, что жвачка в желудочно-кишечном тракте человека может перевариваться годами (или нет). Или о том, что потребление шоколада – причина появления прыщей на лице.

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Жвачка годами лежит в желудке

Философствовать не будем, а скажем прямо: эту простую и нехитрую страшилку придумали мамы в СССР. Жвачка там была в диковинку, а еще более в диковинку родителям было видеть, как с концами исчезает жвачка во рту их ребенка.

Ну, никто из них на самом деле не знал, какие от этого будут последствия. И спросить было не у кого.

Поэтому и поступали традиционно, как во всех почти подобных случаях – предполагали самое худшее.

Например, что жвачки килограммами лежат где-то в недрах детского тела.

В США таких мыслей не возникало. Американская система здравоохранения хорошо знакома со жвачками, поэтому ей можно верить: жвачка, если ее проглотить, легко продвигается в пищеварительном тракте и выходит естественным путем через несколько дней.



На самом деле все проходит – естественным путем. Приятного аппетита! / Фото unsplash

Ешь шоколад – есть прыщи

Не будем держать интригу: к прыщам (акне) лакомства не имеют никакого отношения. А миф с противоположным утверждением давно опровергли.

Например, доктор Клеман из Университета Пенсильвании провел интересный эксперимент.

Он давал одной группе подростков обычные шоколадки – а другой давал конфеты со вкусом шоколада, но без шоколада.

И что же в итоге? Прыщи остались на месте – как в первой, так и во второй группе.

О, только здесь надо уточнить: шоколад не виноват в появлении прыщей. Но есть вопросы по сахару. К сожалению, пока выводы по разным экспериментами неоднозначные...

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