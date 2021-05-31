30-летняя певица Юлия Санина довольно редко публикует фотографии, на которых ее можно увидеть в смелых и довольно откровенных образах. Поэтому последний ее пост поднял настоящую бурю эмоций среди подписчиков красавицы. Айда вместе наслаждаться горячим фото фронтвумен The Hardkiss.

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На новом фото Юлия Санина позирует в прозрачном топе, который выигрышно подчеркивает черный лиф. Подписчики звезды признаются, что уже соскучились по таким образами певицы. Неудивительно, что они буквально засыпали ее комплиментами и комментариями:

"Скучала за такими образами";

"Классный образ";

"Юля, вы – икона";

"Какая же ты крутая";

"Невозможно оторвать взгляд. Непревзойденная";

"Так на Меган Фокс схожа";

"Шикарная";

"Очень гармонично смотритесь";

"Ух, красавица. Женщина-вамп";

"Невероятная".

Мы тоже в восторге от этого стильного образа Юлии Саниной. Поэтому с радостью чаще бы видели такие ее фото. Возможно, если этот кадр наберет как можно больше лайков, то и фронтвумен The Hardkiss будет публиковать подобные посты чаще. В целом же мы рекомендуем еще и подписаться на нее. Юлия Санина однозначно заслужила, чтобы ты присоединился к армии ее поклонников.