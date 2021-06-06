"Еще несколько фото и придется на "Холостячку" идти": Злата Огневич разожгла сеть горячими фото

Обаятельная и сексуальная Злата Огневич не перестает радовать своих подписчиков в инстаграме. Красавица в этот раз снова выложила серию горячих фото, которые не на шутку взбудоражили пользователей сети. Наслаждайся порцией соблазна от роскошной Златы Огневич на Men 24!

На новых фотографиях Злата Огневич позирует в сексуальном летнем платье. А максимальной пикантности кадрам добавляют лимоны, которые она с большим магнетизмом выжимает. Мы просто заворожены невероятной красотой певицы и главной героини нового сезона шоу "Холостячка".

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"Когда жизнь тебе преподносит лимоны – делай из них лимонад", – написала она под постом.

О таком лимонаде можно только мечтать. А пока остается только поставить лайк под публикацией Златы Огневич, а также не полениться присоединиться к армии ее комментаторов. Традиционно лови лучшее, что написали под постом певицы:

"Так лимонад еще никто не делал";

"Красотка";

"Я вас не узнала. Подумала, что это какая-то топовая американская модель";

"Роскошно";

"Лимон лимоном, а ты сладкая";

"Чрезвычайно невероятная";

"Еще несколько фото и придется на "Холостячку" идти";

"Шикарные фото. Лучшая украинская модель".

Мы целиком и полностью согласны с каждым комментарием. Злата Огневич вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы уже не можем дождаться новых соблазнительных кадров от сексуальной певицы. Если раньше она уже примерила образ Моники Беллуччи, то очень интересно, чем же она удивит нас в следующий раз.

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