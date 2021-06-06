На новом фото Лианна Бартлетт позирует в соблазнительном нижнем белье. Этот образ очень понравился не только нам, но и подписчикам красавицы. Неудивительно, что за какие-то сутки пост собрал более 20 тысяч лайков от ее поклонников.

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Традиционно оставляем для тебя лучшие комментарии подписчиков звезды, которая под нашим прицелом. Тебе мы рекомендуем тоже написать что-то под постом Лианны Бартлетт, учитывая тот факт, что родилась она в Херсоне.

"Такую красавицу Украина потеряла";

"Ты очень красивая";

"Потрясающая фигура";

"Вау, абсолютно обворожительная";

"Привлекательная леди";

"Невероятно соблазнительная";

"Я думаю, я люблю тебе".

Мы тоже в восторге от Лианны Бартлетт. Она не только очень соблазнительная, но и очень и очень красивая. Поэтому айда подписываться на американскую актрису с украинскими корнями. На ее странице в инстаграме всегда жарко!