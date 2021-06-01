От волшебной Златы Огневич просто невозможно оторвать взгляда. Неудивительно, что за считанные часы она получила множество лайков и комментариев от подписчиков.

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"В каждой из нас есть что-то от Малены", – написала она под постом, намекая на героиню Моники Беллуччи в одноименном фильме.

Традиционно оставляем тебе лучшие комментарии от подписчиков Златы Огневич. А также агитируем оставить тоже свой.

"Только что хотел написать о Беллуччи";

"Лучшие фотографии. Тебе идет этот образ";

"Это фантастика. Я слов сейчас не подберу, насколько это красиво";

"Брюнеткой вы просто невероятно яркая";

"Потрясающая";

"Пристрастная Кармен";

"Горячая штучка";

"Сколько же у вас тузов в рукаве?".

Злата Огневич вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы настоятельно рекомендуем подписаться на певицу. Гарантируем, что впереди еще много горячего от сексуальной украинской певицы!