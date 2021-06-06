"Ще кілька фото і доведеться на "Холостячку" іти": Злата Огнєвіч розпалила мережу гарячими фото

Чарівна та сексуальна Злата Огнєвіч не перестає тішити своїх підписників в інстаграмі. Красуня цього разу знову виклала серію гарячих фото, які не на жарт розбурхали користувачів мережі. Насолоджуйся порцією спокуси від розкішної Злати Огнєвіч на Men 24!

На нових світлинах Злата Огнєвіч позує у сексуальній літній сукні. А максимальної пікантності кадрам додають лимони, які вона з неабияким магнетизмом витискає. Ми просто заворожені неймовірною красою співачки та головної героїні нового сезону шоу "Холостячка".

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"Коли життя тобі підносить лимони – роби з них лимонад", – написала вона під постом.

Про такий лимонад можна лише мріяти. А поки залишається лише поставити лайк під публікацією Злати Огнєвіч, а також не полінуватися долучитися до армії її коментаторів. Традиційно лови найкраще, що написали під постом співачки:

"Так лимонад ще ніхто не робив";

"Красуня";

"Я вас не впізнала. Подумала, що це якась топова американська модель";

"Розкішно";

"Лимон лимоном, а ти солодка";

"Надзвичайно неймовірна";

"Ще кілька фото і доведеться на "Холостячку" іти";

"Шикарні фото. Найкраща українська модель".

Ми цілком і повністю погоджуємося з кожним коментарем. Злата Огнєвіч викликає непідробний захват. Тож ми вже не можемо дочекатися нових спокусливих кадрів від сексуальної співачки. Якщо раніше вона вже приміряла образ Моніки Беллуччі, то дуже цікаво, чим же вона здивує нас наступного разу.

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