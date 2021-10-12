Но примечательно, что Момоа не готовит свое тело так, как это делают другие голливудские супергерои, часами поднимая тяжести и используя программы тренировок. Его больше интересуют занятия под открытым небом и тренировки, которые некоторые люди могут классифицировать как функциональную пригодность для получения формы.

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"Я обнаружил, что для меня лучше выполнять то, что я люблю. Например, скалолазание всегда помогало мне и вдохновляло", – рассказывал он в одном из своих интервью Men's Health.

Сразу же заметим, что это не такая уж простая задача для такого крупного мужчины.

Большому парню очень сложно лазить. Но у меня была эта страсть всю свою жизнь. Я люблю лазить, мне нравится то, как это заставляет меня чувствовать себя. И так, я потянул много сухожилий, и это отстой, потому что я очень тяжелый парень, и это было бы гораздо легче, если бы я был меньше,

– признается он.

Недавно Момоа поделился на своем ютьюб-канале роликом, на котором можно увидеть, как он справляется со скалолазанием в тренажерном зале HUB в Торонто.

"Это единственный раз, когда я залезаю, прежде чем отправиться на "Аквамен 2". Посмотрим, насколько это плохо выглядит", – говорит в шутку актер.

Смотри на видео, как Джейсон Момоа занимается скалолазанием:

Джейсон Момоа явно на седьмом небе от счастья, ведь имеет возможность проводить время в этом зале.

"В моем сердце особое место занимают скалодромы только потому, что я вырос в Айове и мне приходится путешествовать очень далеко", – рассказывает он.

Затем Момоа цепляется к ремню безопасности, чтобы подняться на стену. Пройдя один путь, он тяжело дышит.

"Я делал ноги и чувствую это. Я не в форме для лазания", – признается актер.

Позже к нему присоединился его двоюродный брат, который, по словам актера, научил его серфингу. В свою очередь, он знакомит его со скалолазанием.

"Так круто учить свою семью", – признается Момоа.

Он берется за особо тяжелый маршрут вверх по стене, используя крошечные хватки двумя пальцами и широко расставленные руки и опоры для ног. После того, как он выбирается, он спрыгивает со стены, весь в поту и тяжело дыша.

"Вот почему вы лазите. Потому что для этого нужно все, все тело", – говорит он.

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