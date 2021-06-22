Тренировка, которая не под силу каждому: звезда кроссфита бросил вызов бодибилдеру – видео

Мы обожаем, когда спортсмены объединяются для того, чтобы порадовать крутым контентом. В новом видео на ютьюбе британский бодибилдер и спортсмен с кроссфита Оби Винсент вместе со Стивом Куком, профессиональным бодибилдеров приняли участие в интенсивной тренировке с кроссфита. Смотри, что из этого вышло на Men 24!

Винсент сформировал тренировку, которая состоит из 4 упражнений: 200 двойных прыжков на скакалке, 100 силовых чисток, 100 Бэрпи над штангой, а затем завершения сеансом 200 калорий в SkiErg. Он объясняет, что намеренно устроил такую тренировку, чтобы принести пользу себе и Куку.

Это интересно Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

"Подъем в условиях усталости, поэтому я ставлю цикл со штангой после двойного подъема. Вы устали, но знаете, что вам нужно привлечь много мышц, чтобы буквально использовать весь свой ресурс. Все для того, чтобы справиться с задачей со штангой", – объясняет Винсент.

Кук заявляет, что двойная нижняя часть была лучшей частью тренировки лично для него. А еще он доволен тем, как чувствует себя после ее выполнения.

"В аспекте мышечной выносливости этот тип тренировок – что-то. Мы все думаем, что диапазон повторений при гипертрофии составляет от 8 до 12 повторений. Но есть нечто в том, чтобы тщательно выполнять элемент гипертрофии", – добавляет Кук.

Он также отметил, что кроссфит буквально напоминает насос. Ты ходишь на тренировки, видишь ребят, которые выполняют упражнения. И понимаешь, что тебе самому хочется попробовать. А когда пробуешь, то обнаруживаешь, что наращиваешь приличную выносливость, а также мышечную массу. Для него эта тренировка стала настоящим открытием.

Смотри видео, как спортсмены справляются с тренировкой с кроссфита:

Эту взрывную тренировку с кроссфита, конечно же, сложно назвать простой. Поэтому мы категорически не рекомендуем браться за ее выполнение без присмотра тренера. Если же браться за упражнения правильно, то очень скоро ты увидишь результаты, которые порадуют тебя.

Примечательно Парень смог похудеть за год на 92 килограмма: как он выглядел раньше – шокирующее видео