В недавнем эпизоде ​​шоу "Truly's Brand New Me" Алекс рассказывает о своем пути от толстяка к новому себе. Он отмечает, что сочетание нездоровой диеты и малоподвижного образа жизни стало причиной набора лишних килограммов.

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"Это всегда были игры и еда, а не упражнения. Как только я приходил домой, я играл в видеоигры, ел пищу и просто не беспокоился ни о чем. Самое сложное было не сломать стул. Я не помню, сколько их я сломал", – рассказывает он.

Бабушка Алекса очень заботилась о нем. А приготовление пищи – один из ее способов выразить свою любовь. Но когда она умерла, он знал, что дальше так продолжаться не может.

"Моя бабушка умерла от диабета 2 типа. Да и мне поставили диагноз переддиабетика. Я боялся, что умру. И не хотел этого. Я хотел изменить свою жизнь", – признается Алекс.

Путь к похудению

Прежде Алекс избавился от нездоровой пищи, начал ходить в парк и гулять. Всего 30 минут в день. Он признался, что во время простого стояния у него болели ноги и колени. Поэтому ходьба была настоящей изнурительной тренировкой.

"Я подумал: "Если я смогу похудеть на 15 килограммов за 3 месяца простой ходьбой, я продолжу это делать. Помню, как подумал: "Эй, я похудел на 15 килограммов и больше не переддиабетик. Я хочу посмотреть, насколько далеко я могу зайти с этим", – рассказывает он с искрой в глазах.

После года ежедневной ходьбы Алекс набрался храбрости и наведался в тренажерный зал. Там он начал дополнять свою тренировку упражнениями с отягощениями.

"Я должен был научиться просто не бояться занятий в тренажерном зале, и не беспокоиться о том, что люди думают обо мне", – отмечает он.

В свой тяжелый период Алекс весил 187 килограммов. Теперь же он потерял потрясающие 92! Однако затем обнаружил, что у него есть новая проблема, с которой нужно бороться: избыток кожи от такой резкой потери веса.

Смотри, как Алекс Рубалькада похудел на 92 килограмма:

Сначала он ненавидел лишнюю кожу. Он ненавидел то, как она заставляла его чувствовать себя. Более того он хотел сделать операцию, чтобы убрать лишнее, но решил повременить с этим.

"Я решил отложить операцию, потому что знал, что если мне ее сделают, я все равно не буду счастлив. То как я сейчас отношусь к своему телу, мне на самом деле комфортно с ним. И это показывает: как много я работал над ним, и над собой. Я горжусь собой", – добавляет он.

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