Для зйомки, яка проводилася у тренажерному залі, Дарія Білодід позувала у чорному боді. Доповнювали спокусливий образ дзюдоїстки панчохи. А вишенькою – так би мовити – на торті є неслухняні локони красуні.

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Не дивно, що світлини Дарії Білодід припали до душі не лише нашій редакції, а й армії прихильників красуні. Про це свідчать кілька десятків тисяч лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Справжня пожежа";

"Що ж це коїться?";

"Що за бомба?";

"Сексуальна дівчинка";

"Красива лялечка";

"Маєш розкішний вигляд";

"Надзвичайна";

"Шикарна дівчина";

"Дуже солодко";

"Погана дівчинка";

"Даша, ти дуже крута".



Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід



Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід



Дарія Білодід знялася у спокусливій фотосесії / Фото з інстаграму Білодід

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Ми, мусимо зізнатися, добряче залипли над світлинами Дарії Білодід. Тебе ж ми, якщо ти досі цього не зробив, закликаємо підписатися на українську дзюдоїстку. Тобі не складно, а їй однозначно буде приємно!