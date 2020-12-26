Усі ми знаємо, що Кевін МакКалістер – король нанесення серйозних травм. Але мало хто серйозно замислювався над тим, що відбулося з лиходіями у культовому різдвяному фільмі. На щастя, лікар Майк Варшавскі вирішив розібрати усі травми, які отримали зловмисники у стрічці. Гайда дивитися на Men 24, що про це все думає експерт.

Свій нещодавній ролик на ютубі лікар Майк Варшавскі вирішив присвятити 30-річчю виходу стрічки "Сам удома". Нагадаємо, що його прем'єра відбулася 10 листопада у Чикаго, а 25 грудня комедію для усієї сім'ї показали на FOX. Варшавскі не був би собою, якби не пройшовся по травмах, які отримали герої у фільмі. Нумо дивитися на Men 24, що вразило експерта!

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Лікар Майк Варшавскі став справжньою зіркою. Воно й не дивно, адже його зовнішність та харизматичність буквально притягують. Але більшість прихильників на ютубі з'явилося після того, як він почав знімати огляди на травми та медичні сцени з популярних фільмів і серіалів. Тож не дивно, що на нього уже підписалися понад 6,5 мільйона користувачів мережі.

Цього разу Майк Варшавскі вирішив присвятити ролик одному з найулюбленіших різдвяних фільмів мільйонів. Мовиться про стрічку "Сам удома".

Я знаю, що це фільм, але, з усім тим, я намагаюся критикувати медичну точність,

– зазначив він у ролику.

Цим лікар хотів нагадати про те, що більшість травм, отриманих зловмисниками у стрічці "Сам удома", – часто не такі вже й кумедні, як нам показують.

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Лікар Майк пояснює, що більшість травм, які ми бачимо у фільмі, – чиста магія кіно. У реальному житті наслідки були б значно серйознішими, вибиваючи поганців з гри на кілька тижнів, щоб лікуватися після падінь, опіків й інших травм. Були й такі ситуації, після яких лиходії могли б просто не вижити.

Цегла з четвертого поверху, якою б вона не була, в голову – ти не встанеш з цього місця. Якщо вона влучає, особливо під кутом, це смерть. По-перше, хороший приціл. Але це смерть,

– зауважив він.

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Дивися ролик до кінця, щоб побачити, скільки травм пережила команда "Сам удома". Воно того варте. А ще ми рекомендуємо підписатися на лікаря Майка Варшавскі. Дивися його ролики та прокачуй свою англійську. Проводь час весело та корисно!