Все мы знаем, что Кевин МакКалистер – король нанесения серьезных травм. Но мало кто серьезно задумывался над тем, что произошло со злодеями в культовом рождественском фильме. К счастью, врач Майк Варшавски решил разобрать все травмы, которые получили злоумышленники в ленте. Айда смотреть на Men 24, что об этом все думает эксперт.

Свой недавний ролик на ютьюбе врач Майк Варшавски решил посвятить 30-летию выхода фильма "Один дома". Напомним, что его премьера состоялась 10 ноября в Чикаго, а 25 декабря комедию для всей семьи показали на FOX. Варшавски не был бы собой, если бы не прошелся по травмам, которые получили герои в фильме. Давайте смотреть на Men 24 , что поразило эксперта!

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Доктор Майк Варшавски стал настоящей звездой. Оно и не удивительно, ведь его внешность и харизматичность буквально притягивают. Но большинство поклонников на ютьюбе появилось после того, как он начал снимать обзоры на травмы и медицинские сцены из популярных фильмов и сериалов. Неудивительно, что на него уже подписались более 6,5 миллиона пользователей сети.

На этот раз Майк Варшавски решил посвятить ролик одному из самых любимых рождественских фильмов миллионов. Говорится о фильме "Один дома".

Я знаю, что это фильм, но, со всем тем, я стараюсь критиковать медицинскую точность,

– отметил он в ролике.

Этим врач хотел напомнить о том, что большинство травм, полученных злоумышленниками в фильме "Один дома", – часто не такие уж и забавные, как нам показывают.

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Доктор Майк объясняет, что большинство травм, которые мы видим в фильме, – чистая магия кино. В реальной жизни последствия были бы значительно серьезнее, выбивая злоумышленников из игры на несколько недель, чтобы лечиться после падений, ожогов и других травм. Были и такие ситуации, после которых злодеи могли бы просто не выжить.

Кирпич с четвертого этажа, каким бы он не был, в голову – и ты не встанешь с этого места. Если он попадает, особенно под углом, это смерть. Во-первых, хороший прицел. Но это смерть,

– отметил он.

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