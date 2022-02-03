Було б вкрай дивно, якби ми це фото ховали від тебе. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися спокусливим кадром Надін Медведчук. Але будь максимально обережним, адже можна залипнути не на одну хвилину.

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До слова, у захваті від красуні не лише наша редакція, а й її підписники. Користувачі мережі були щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

"Кажуть, не груди прикрашають дівчину. А ні, таки груди";

"Анджеліна Джолі нервово курить збоку";

"Шикарне фото";

"Дуже спокусливий кадр";

"Клеопатра у Нірвані";

"Секс і місто";

"Зухвала кішка";

"Ти просто космос";

"Ну не можна бути настільки бездоганною".



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Надін Медведчук викликає непідробний захват. Тож не дивно, що з кожним днем армія її прихильників невпинно зростає. Тебе ж ми буквально закликаємо підписатися на нашу героїню. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від неї?