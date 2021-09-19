На гарячому фото Люсія Яворчекова позує у спідній білизні. Підкреслюють спокусливий образ широкий ремінь, а також мереживні панчохи.
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"Почуваюся наче дов**на королева", – написала вона під постом.
Не дивно, що прихильникам фітнес-моделі шалено сподобалося її фото. Про це свідчать тисячі лайків, а також шалена кількість коментарів. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Приголомшлива";
- "Справжня королева";
- "Надзвичайне фото";
- "О, Господи. Оце так крихітка";
- "Ти зводиш мене з розуму";
- "Ти бездоганна";
- "Люблю тебе, Люсіє";
- "Просто неможливо відірвати погляду".
Люсія Яворчекова у спідній білизні розбурхала мережу / Фото з інстаграму Яворчекової
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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо підписатися на фітнес-модель. Це дозволить одним з перших насолоджуватися гарячими фото красуні!