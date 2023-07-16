Так, є кольори, які мільйонери не використовують в одязі. Адже розуміють, що ці кольори не є вишуканими, елегантними та не допомагають формувати авторитетний і надійний вигляд.

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Є спосіб, місце і час носити будь-який колір. Але якщо ти хочеш досягти класичного стилю мільйонера, ти маєш знати про кольори, яких краще уникати (або хоч одягати дуже помірковано).

5 кольорів, яких не буває в одязі мільйонерів

Неонові або яскраві кольори. Занадто яскраві кольори просто не надають професійного, серйозного або офіційного вигляду. І – ні, мільйонери не носять лише офіційний одяг, але навіть у повсякденних образах вони намагаються зберегти певний рівень елегантності та вишуканості. Отже, для яскравих кольорів залишається не так багато місця, хіба що у формі дрібних деталей, які не відвертають увагу від самої людини та решти речей, які вона носить.

Занадто яскраві кольори просто не надають професійного, серйозного або офіційного вигляду. І – ні, мільйонери не носять лише офіційний одяг, але навіть у повсякденних образах вони намагаються зберегти певний рівень елегантності та вишуканості. Отже, для яскравих кольорів залишається не так багато місця, хіба що у формі дрібних деталей, які не відвертають увагу від самої людини та решти речей, які вона носить. Багато кольорів одночасно. Монохромні образи – це класика, яка майже ніколи не підводить, але це не означає, що можна носити лише один колір за раз. Як і у випадку з неоновими кольорами, ти маєш практикувати поміркованість. Тобто уникати використання всіх можливих кольорів в одному вбранні. До прикладу, якщо сорочка вже яскрава, то решта вбрання має бути схожих або доповнюючих кольорів. Точного правила немає, але краще уникнути ситуації, коли єдиним, що помітять у тобі інші, буде гіперболізована пістрявість твого одягу.



Для стилю Old Money Aesthetics слід звернути увагу й на кольори / Фото themidwaygentleman