Так, є кольори, які мільйонери не використовують в одязі. Адже розуміють, що ці кольори не є вишуканими, елегантними та не допомагають формувати авторитетний і надійний вигляд.
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Є спосіб, місце і час носити будь-який колір. Але якщо ти хочеш досягти класичного стилю мільйонера, ти маєш знати про кольори, яких краще уникати (або хоч одягати дуже помірковано).
5 кольорів, яких не буває в одязі мільйонерів
- Неонові або яскраві кольори. Занадто яскраві кольори просто не надають професійного, серйозного або офіційного вигляду. І – ні, мільйонери не носять лише офіційний одяг, але навіть у повсякденних образах вони намагаються зберегти певний рівень елегантності та вишуканості. Отже, для яскравих кольорів залишається не так багато місця, хіба що у формі дрібних деталей, які не відвертають увагу від самої людини та решти речей, які вона носить.
- Багато кольорів одночасно. Монохромні образи – це класика, яка майже ніколи не підводить, але це не означає, що можна носити лише один колір за раз. Як і у випадку з неоновими кольорами, ти маєш практикувати поміркованість. Тобто уникати використання всіх можливих кольорів в одному вбранні. До прикладу, якщо сорочка вже яскрава, то решта вбрання має бути схожих або доповнюючих кольорів. Точного правила немає, але краще уникнути ситуації, коли єдиним, що помітять у тобі інші, буде гіперболізована пістрявість твого одягу.
Для стилю Old Money Aesthetics слід звернути увагу й на кольори / Фото themidwaygentleman
- Вицвілі кольори. Одяг може вицвітати з часом, і це робить його вигляд старшим, зношеним і використаним, що очевидно не сприяє створенню розкішного образу. Джинси, футболки, світшоти та дуже повсякденний одяг підійдуть, якщо вони в хорошому стані. Те ж саме стосується офіційного або офісного одягу. Про нього треба дбати, щоб зберегти таким, яким він був, коли ти його купив.
- Кольори, які не пасують до твого кольору шкіри та волосся. Існують не лише фасони чи крої одягу, які більше пасують певним типам фігури, але й кольори, які краще поєднуються з певними відтінками шкіри та волосся, оскільки допомагають мати вигляд бадьоріший, свіжіший, молодший і привабливіший. Ти можеш, звісно, носити кольори, які тобі не пасують, якщо хочеш, але вони лише робитимуть твою шкіру блідою, млявою і навіть можуть додати тобі років.
- Старомодні кольори. Ти не зустрінеш мільйонерів, які стрибають за кожним сезонним трендом. Але вони час від часу оновлюють свій гардероб, щоб переконатися, що їхні речі сучасні й актуальні. Це означає не лише вилучення речей, які більше не носять, але й відмову від кольорів, які вже не в моді й не є класикою. Є кольори, які завжди повинні бути в гардеробі, як-от темно-синій, чорний, білий або військово-зелений. Але є й інші, які варто аналізувати щосезону, щоб вирішити, чи не краще їх позбутися, або принаймні притримати, поки не настане час для повернення.