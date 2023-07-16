Да, есть цвета, которые миллионеры не используют в одежде. Ведь понимают, что эти цвета не изысканны, не элегантны и не помогают формировать авторитетный и надежный вид.

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Есть способ, место и время носить любой цвет. Но если ты хочешь достичь классического стиля миллионера, ты должен знать о цветах, которых лучше избегать (или хоть одевать очень умеренно).

5 цветов, которых не бывает в одежде миллионеров

Неоновые или яркие цвета. Слишком яркие цвета просто не придают профессионального, серьезного или официального вида. И – нет, миллионеры не носят только официальную одежду, но даже в повседневных образах они стараются сохранить определенный уровень элегантности и изысканности. Следовательно, для ярких цветов остается не так много места, разве что в форме мелких деталей, не отвлекающих от самого человека и других вещей, которые он носит.

Слишком яркие цвета просто не придают профессионального, серьезного или официального вида. И – нет, миллионеры не носят только официальную одежду, но даже в повседневных образах они стараются сохранить определенный уровень элегантности и изысканности. Следовательно, для ярких цветов остается не так много места, разве что в форме мелких деталей, не отвлекающих от самого человека и других вещей, которые он носит. Много цветов одновременно. Монохромные образы – это классика, почти никогда не подводящая, но это не означает, что можно носить только один цвет за раз. Как и в случае с неоновым цветом, ты должен практиковать умеренность. То есть избегать использования всех возможных цветов в одном наряде. К примеру, если рубашка уже яркая, то остальная одежда должна быть схожих или дополняющих цветов. Точного правила нет, но лучше избежать ситуации, когда единственным, что заметят в тебе другие, будет гиперболизированная пестрота твоей одежды.



Для стиля Old Money Aesthetics следует обратить внимание и на цвета / Фото themidwaygentleman