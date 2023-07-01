По мнению некоторых экспертов, секс может быть лучше, когда уже существует эмоциональная связь. Но факт отсутствия серьезных обязательств или серьезных отношений может помочь сделать его более спонтанным и увлекательным.

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Но секс с друзьями может иметь некоторые недостатки и даже стать причиной разрыва дружбы (а мы знаем, что завести друзей во взрослом возрасте нелегко), поэтому стоит подумать обо всех "За" и "Против", прежде чем решить начать.

Преимущества секса с друзьями

Уже есть доверие и комфорт

Тот факт, что между вами существует уровень доверия и вам комфортно друг с другом может снять давление необходимости делать все правильно или быть идеальными в сексе. Это может помочь сделать его веселее и позволить тебе попробовать что-то новое, не боясь быть осужденным или отвергнутым.

Твои друзья хорошо тебя знают

Теоретически друзья хорошо знают тебя, это значит, что они знают, что тебе нравится и не нравится. Поэтому лучше понимают, что можно и чего нельзя делать во время сексуального контакта, это также позволяет им установить четкие правила, чтобы все участники чувствовали себя в безопасности.

Ты в большей безопасности, чем при случайной встрече

Встреча с незнакомкой через приложение для знакомств связана с определенными рисками: от того, что ты окажешься с кем-то, кто тебя просто не привлекает, с кем у тебя нет химии или кто обращается неадекватно, к более опасным вещам. Поэтому пребывание с друзьями может быть безопасным способом попрактиковаться и стать увереннее в сексуальной сфере.



Секс с друзьями – о безопасности / Фото pressfoto

Это может помочь преодолеть страх перед обязательствами

Решение заняться сексом с друзьями означает несколько вещей. Одна из которых – это не романтические отношения или что ты не ищешь серьезных обязательств. Но это также может показать, что более глубокие отношения с кем-то не так уж страшны, и что ты можешь это сделать. Кроме того, ты сможешь понять, чего ты хочешь, действительно ли ты ищешь что-то без обязательств или хотел бы иметь что-то большее.

Ты можешь попросить об обратной связи

Ты всегда можешь попросить своих друзей дать тебе отзыв о том, какой ты в постели. Что им понравилось или не понравилось, и в каких областях ты мог бы улучшиться. Ты знаешь, что это делает кто-то, кто ценит тебя и желает тебе лучшего, поэтому легче прислушиваться к их советам или рекомендациям.

Исследования в пользу секса между друзьями

Исследование Университета штата Бойсе в США подтвердило, что секс между друзьями может способствовать укреплению отношений. В опросе 300 человек более 75% согласились, что секс с близким другом укрепляет отношения, и даже если сексуальные контакты в какой-то момент заканчиваются, дружба продолжается. Недостатком того, что может возникнуть определенное недоразумение или ухудшение дружбы, если двое не на одной волне.

Негативная сторона секса с друзьями

Это может повредить отношениям

Да, секс может укрепить отношения, но он также может их разрушить. Особенно когда один из партнеров начинает испытывать чувство к другому. Сексу трудно оставаться просто сексом, поэтому установи четкие правила и постоянно поддерживай хорошую коммуникацию. Это позволит понять, что ты на самом деле ищешь.



Секс с друзьями может навредить самой дружбе / Фото freepik

Может вызвать путаницу

Когда нет общения, отношения могут запутаться в сексе. Ведь могут начать возникать определенные чувства или ситуации, которые могут заставить кого-то думать, что все движется к определенной точке или что они станут более "официальными". Путаница может быть фактором, который может привести к ухудшению отношений.

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Ревность

Если все не понятно, друг, имеющий права, может почувствовать ревность, когда ты начнешь встречаться с кем-то другим, или у тебя просто будет секс с кем-то другим.