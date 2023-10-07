Адже секс-іграшки безпосередньо контактують з твоїми біологічними рідинами та рідинами партнерів. Ти ж не хочеш заразитися грибком, кандидозом, герпесом або іншими захворюваннями, що передаються статевим шляхом?
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Для більшості з них знадобиться тільки мило, вода і сушка на повітрі, але бувають випадки, коли потрібні інші, ретельніші методи очищення, щоб продовжувати безпечне користування. Ми дамо тобі уявлення, як це робити, але не забудь звернутися до інструкції кожного пристрою і чистити його так, як там вказано.
Як очистити поверхню секс-іграшок
- Водою.
- Милом. Найбільш придатними є рідке мило для рук. Не обов'язково використовувати антибактеріальне та не варто – мило для посуду.
- Паперовими рушниками або шматками для прибирання. Їх можна використовувати для сушіння після очищення.
Як робити ретельне очищення секс-іграшок
- Окропом. Після первинного очищення придатні для такого іграшки можна занурити в місткість з окропом на кілька хвилин.
- Дезінфікуючим спреєм. Разом із кип'ятком вони вб'ють більшість патогенних мікроорганізмів.
- У посудомийній машині. Це якщо вона пропонує такі можливості, а матеріал секс-іграшки не пошкоджений.
- За бажанням можна використати серветки або спреї, спеціально призначені для миття та дезінфекції.
Як правильно доглядати секс-іграшку? Читай інструкцію та дослухайся до порад / Фото freepik
Як чистити секс-іграшки, залежно від матеріалу виготовлення
Програма сприяння здоров'ю "B Well" Університету Брауна та сайт Healthline пропонують такі поради щодо чищення та зберігання секс-іграшок – залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені:
- ABC-пластик або жорсткий (непористий) пластик. Мити теплою водою з антибактеріальним милом або рідиною для секс-іграшок. Зберігати в безворсовому тканинному мішечку. Не кип'ятити.
- Бавовна. Мити холодною водою з милом, зберігати в чистому контейнері або шухляді.
- Скло, камінь, дерево (пористі або непористі). Непористі мити теплою або гарячою водою з милом і зберігати в мішечку з безворсової тканини або м'якому контейнері. Пористі мити водою з милом кімнатної температури.
- Скло або пірекс (непористі). Усе моторизоване або на батарейках мити гарячою водою, милом або засобом для чищення секс-іграшок. Усе немоторизоване кип'ятити або мити в посудомийній машині. Звичайне скло впливу високих температур піддавати не можна, пірекс можна. Зберігати слід у тканинному мішечку або м'якому контейнері.
- Нержавіюча сталь (непориста). Якщо в іграшці є електронний пристрій, використовуй теплу мильну воду так, щоб не намочити електричні компоненти. Якщо немає, можна замочити на 10 хвилин у кип'яченій воді або 10% розчині хлорного відбілювача або покласти в посудомийну машину.
- Силікон (непористий). Є 3 варіанти: кип'ятити іграшку 5 – 10 хвилин, покласти в посудомийну машину або помити водою з антибактеріальним милом. Якщо це вібратор, не слід кип'ятити його, це руйнує механізм.
- Гума, желатин або желе, еластомер, латекс (пористий). Мити у воді кімнатної температури або мильним рушником. Зберігати в безворсовому мішку або непластиковому контейнері.
- Кібершкіра, FantaFlesh або вініл (пористий). Вони м'які, тому зазвичай використовуються в фалоімітаторах. Варто мити їх обережно або м'яко, лише теплою водою. Можна сушити на повітрі.
- Шкіра (пориста). Слід чистити вологим мильним рушником або шматкою. Зберігати в прохолодному, сухому місці без пластику. Також можна використовувати спрей для чищення шкіри, а після чищення можна додати кондиціонер для шкіри. Металеві деталі слід намагатися захистити від зносу.
- ПВХ (пористий). Мити гарячою мильною водою і зберігати в мішечку з безворсової тканини.
- Нейлон (пористий). Прати в пральній машині або вручну з антибактеріальним милом і зберігати в чистому контейнері.