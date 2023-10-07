Ведь секс-игрушки напрямую контактируют с твоими биологическими жидкостями и жидкостями партнеров. Ты же не хочешь заразиться грибком, кандидозом, герпесом или другими заболеваниями, передающимися половым путем?

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Для большинства из них понадобится только мыло, вода и сушка на воздухе, но бывают случаи, когда нужны другие, более тщательные методы очистки, чтобы продолжать безопасное использование. Мы дадим тебе представление, как это делать, но не забудь обратиться к инструкции каждого устройства и чистить его так, как там указано.

Как очистить поверхность секс-игрушек

Водой.

Мылом. Наиболее пригодны жидкое мыло для рук. Необязательно использовать антибактериальное и не стоит – мыло для посуды.

Бумажными полотенцами или тряпками для уборки. Их можно использовать для сушки после очистки.

Как делать тщательную очистку секс-игрушек

Кипятком. После первичной очистки пригодные для такого игрушки можно погрузить в емкость с кипятком на несколько минут.

Дезинфицирующим спреем. Вместе с кипятком они убьют большинство патогенных микроорганизмов.

В посудомоечной машине. Это если она предлагает такие возможности, а материал секс-игрушки не поврежден.

По желанию можно использовать салфетки или спреи, специально предназначенные для мытья и дезинфекции.

Важно: ты должен дезинфицировать секс-игрушки до и после каждого использования. Каждый раз, когда ими пользуется другой человек, например твоя пара, и всякий раз, когда ты используешь их на другом участке тела.



Также заметь, что правильное очищение устройства зависит от материала, из которого он изготовлен, и от того, есть ли в устройстве батареи или детали, которые нельзя мочить или мыть.



Как правильно ухаживать за секс-игрушкой? Читай инструкцию и прислушивайся к советам / Фото freepik

Как чистить секс-игрушки, в зависимости от материала изготовления

Программа содействия здоровью "B Well" Университета Брауна и сайт Healthline предлагают следующие советы по чистке и хранению секс-игрушек – в зависимости от материала, из которого они изготовлены: