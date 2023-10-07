Ведь секс-игрушки напрямую контактируют с твоими биологическими жидкостями и жидкостями партнеров. Ты же не хочешь заразиться грибком, кандидозом, герпесом или другими заболеваниями, передающимися половым путем?
Смотри также Для ярких вечеров: вкусный коктейль, которым захочется поразить друзей
Для большинства из них понадобится только мыло, вода и сушка на воздухе, но бывают случаи, когда нужны другие, более тщательные методы очистки, чтобы продолжать безопасное использование. Мы дадим тебе представление, как это делать, но не забудь обратиться к инструкции каждого устройства и чистить его так, как там указано.
Как очистить поверхность секс-игрушек
- Водой.
- Мылом. Наиболее пригодны жидкое мыло для рук. Необязательно использовать антибактериальное и не стоит – мыло для посуды.
- Бумажными полотенцами или тряпками для уборки. Их можно использовать для сушки после очистки.
Как делать тщательную очистку секс-игрушек
- Кипятком. После первичной очистки пригодные для такого игрушки можно погрузить в емкость с кипятком на несколько минут.
- Дезинфицирующим спреем. Вместе с кипятком они убьют большинство патогенных микроорганизмов.
- В посудомоечной машине. Это если она предлагает такие возможности, а материал секс-игрушки не поврежден.
- По желанию можно использовать салфетки или спреи, специально предназначенные для мытья и дезинфекции.
Как правильно ухаживать за секс-игрушкой? Читай инструкцию и прислушивайся к советам / Фото freepik
Как чистить секс-игрушки, в зависимости от материала изготовления
Программа содействия здоровью "B Well" Университета Брауна и сайт Healthline предлагают следующие советы по чистке и хранению секс-игрушек – в зависимости от материала, из которого они изготовлены:
- ABC-пластик или жесткий (непористый) пластик. Мыть теплой водой с антибактериальным мылом или жидкостью для секс-игрушек. Хранить в безворсовом тканевом мешочке. Не кипятить.
- Хлопок. Мыть холодной водой с мылом, хранить в чистом контейнере или ящике.
- Стекло, камень, дерево (пористые или непористые). Непористые мыть теплой или горячей водой с мылом и хранить в мешочке из безворсовой ткани или мягком контейнере. Пористые мыть водой с мылом комнатной температуры.
- Стекло или пирекс (непористые). Все моторизованное или на батарейках мыть горячей водой, мылом или чистящим средством для секс-игрушек. Все немоторизованное кипятить или мыть в посудомоечной машине. Обычное стекло воздействию высоких температур подвергать нельзя, пирекс можно. Хранить следует в тканевом мешочке или мягком контейнере.
- Нержавеющая сталь (непористая). Если в игрушке есть электронное устройство, используй теплую мыльную воду так, чтобы не намочить электрические компоненты. Если нет, можно замочить на 10 минут в кипяченой воде или 10% растворе хлорного отбеливателя или положить в посудомоечную машину.
- Силикон (непористый). Есть 3 варианта: кипятить игрушку 5 – 10 минут, положить в посудомоечную машину или помыть водой с антибактериальным мылом. Если это вибратор, не следует кипятить его, это разрушает механизм.
- Резина, желатин или желе, эластомер, латекс (пористый). Мыть в воде комнатной температуры или мыльным полотенцем. Хранить в безворсовом мешке или непластиковом контейнере.
- Киберкожа, FantaFlesh или винил (пористый). Они мягкие, поэтому обычно используются в фаллоимитаторах. Следует мыть их осторожно или мягко, только теплой водой. Можно сушить на воздухе.
- Кожа (пористая). Следует чистить влажным мыльным полотенцем или тряпкой. Хранить в прохладном сухом месте без пластика. Также можно использовать спрей для чистки кожи, а после чистки можно добавить кондиционер для кожи. Металлические детали следует стараться защитить от износа.
- ПВХ (пористый). Мыть горячей мыльной водой и хранить в мешочке из безворсовой ткани.
- Нейлон (пористый). Стирать в стиральной машине или вручную с антибактериальным мылом и хранить в чистом контейнере.