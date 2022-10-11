У стосунках секс є важливою частиною, яку необхідно враховувати, щоб створити міцні та глибокі зв’язки. Якими є центральні ознаки того, що вашим стосункам потрібно більше сексу – розповідаємо на Men 24.

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Чи потрібно більше сексу у твоїх стосунках: як це розпізнати

Звичайно, нема такого, що всі пари повинні займатися сексом однаково, або з однаковою частотою, або з однаковими умовами. Але важливо, щоб двоє людей, які беруть участь у стосунках, відчували задоволення.

У цьому сенсі може трапитися так, що у стосунках одна зі сторін відчуває, що потребує більше сексу чи інших умов, способів інтимного життя. Інша людина може й не поділяти цього почуття.

Якщо цей дисонанс не усунути у наполегливий й комунікативний спосіб, він може перенестися на всі інші сторони стосунків.

Нижче – 5 ознак того, що вашим стосункам потрібно більше сексу і що, ймовірно, вже час поговорити про це у парі.



Секс – важливий аспект для побудови глибоких стосунків / Фото unsplash

Низька самооцінка

Кожна людина хоче відчувати себе бажаною та привабливою у парі, це дуже допомагає підвищити самооцінку. Коли ж людина не отримує тих бажаних поглядів або тих фізичних контактів, її самооцінка падає, людина буде страждати від браку уваги.

Гнів або розчарування

Якщо людина хоче більше сексу, ніж отримує, вона може відчувати гнів або розчарування. Отже, якщо тебе супроводжує гнів, можливо, це пов’язано якраз із відсутністю сексу. Відчуття постійного відсторонення таки може спричинити проблеми.

Дистанція

Якщо ми не відчуваємо себе щасливими та мотивованими у стосунках, ми, швидше за все, почнемо дистанціюватися від партнерів, навіть якщо повільно. Якщо ти відчуваєш цю дистанцію у парі – це може бути пов’язано з розчаруванням через відсутність достатньої сексуальної уваги.

Фантазії про інших

Коли ми не відчуваємо задоволення у стосунках, ми можемо почати фантазувати про інших людей. Навіть якщо це не є частиною домовленості у парі й геть не є тим, чого ми спочатку хотіли.

Брак довіри

Довіра у стосунках формується з багатьох чинників. Але особливо впливають на довіру ревнощі. Утім, усілякі підозри та недомовки єдиною причиною можуть мати все ту ж відсутність сексу. Інший бік медалі – через брак сексу ми почуваємося менш привабливими чи менш цікавими для будь-кого.

Що робити, якщо впізнаєш ці ознаки? Говорити у парі про емоції та думки, які така ситуація може викликати. Ділитися сумнівами, міркуваннями, але й слухати та поважати партнера. Саме так ви знайдете спільне рішення для спільного задоволення.