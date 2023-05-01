Кілька панянок розповіли про свій найкращий секс і те, як вони досягають оргазму. Вони поділилися своїм досвідом, щоб ти міг взяти на озброєння одну або відразу кілька історій. Гайда ознайомлюватися разом з Men 24.

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Партнер використовує руки

"Коли ми з моїм партнером тільки почали зустрічатися, він цілу годину просто водив руками по моїй спині, зрештою торкаючись боків моїх грудей і сідниць. Це повільне, чуттєве відчуття дійсно заводило мене і приводило до оргазму за лічені хвилини, щойно він досягав руками мого клітора. Зараз ми не можемо робити це так часто, тому що ми зайняті роботою і маленькою дитиною, але коли ми можемо це робити... Це все ще моє улюблене заняття", – Пауліна, 34 роки.



Не забувай використовувати руки під час сексу / Фото standret

На боці для глибокого проникнення

"Позиція, яка завжди змушує мене досягнути оргазму, це коли я лежу на боці і мій чоловік входить в мене прямо. Моя нога зверху лягає на його груди для глибокого проникнення. Дозвольте йому зосередитися на темпі і використовувати вашу руку, щоб дражнити ваш клітор – ніколи не підводить!, – Роза, 30 років.

Коли вона сидить на його обличчі

Єдина позиція, яка працює для мене на 100% – це сидіти на обличчі мого партнера. Як для квір-жінки, яка не отримує задоволення від проникнення, є щось у тому, щоб кинути виклик гравітації та її силі,

– Ізабель, 22 роки.

Задоволення у простоті

"Місіонерська! Це такий поганий реп, але це мій улюблений! Я б хотіла, щоб інший лежав ззаду, щоб я могла дотягнутися до клітора знизу", – Аріель, 24 роки.

Бути зверху і контролювати рух

"Моя улюблена позиція – це коли я зверху, обличчям до партнера. Мене заводить можливість контролювати темп і глибину. Крім того, мені подобається, що він спостерігає за мною, і, як бонус, його руки можуть вільно рухатися. У цій позиції мені також найлегше кінчати – гравітація допомагає! Якщо ми кудись поспішаємо або він хоче мене зігріти, це завжди наш варіант", – Мелінда, 40 років.



Панянкам подобається контролювати процес / Фото gpointstudio

Вона зверху, а партнер сидить

Ковбойка! Це особливо гарний ракурс, який також добре підходить для різниці у зрості. Крім того, я дуже люблю те, що називається "обличчям до обличчя" (жінка зверху, чоловік сидить), тому що поцілунки та близькість дуже приємні,

– Віолетта, 21 рік.

Лежачи у doggy-style

"Я лежу на животі, а мій партнер проникає в мене зверху/ззаду. Проникаючий секс часто буває болючим для мене, але коли я лежу на животі, моє тіло може повністю розслабитися (не потрібно підіймати ноги!), і я можу займатися сексом без болю. До того, як почалися проблеми з болем, я майже 100% часу віддавала перевагу місіонерській позі – немає нічого кращого, ніж притискатися одне до одного і мати фронтальний доступ до тіл одне одного. Але зараз я прислухаюся до свого тіла й обираю те, що мені найкомфортніше!", – Енні, 30 років.

Вона зверху, а партнер лежить

"Я завжди досягаю оргазму, коли лежу зверху на хлопцеві", – Дженніфер, 47 років.

Її ноги у повітрі

"Модифікована місіонерська – коли мої щиколотки лежать на плечах партнера, а вібратор приставлений до мого клітора – робить це для мене щоразу!, – Ві, 27 років.

Глибоке проникнення

Місіонерська позиція з подушкою на всю довжину, підкладеною піді мною. Це полегшує положення стегон, і проникнення відчувається значно краще, тому що вона тонко змінює кут,

– Джоселін, 28 років.

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Як бачиш, різні панянки по-різному досягають оргазму. Можеш спробувати варіанти, про які розповіли ці жінки. А найкраще – не соромитися спілкуватися зі своєю партнеркою. Це дозволить розуміти її вподобання та допомагати досягати неабиякого задоволення від сексу.