Гайда використовувати ванну кімнату на повну. Спробуй зайнятися у ній сексом, насолоджуючись цим процесом по-новому.

Варте уваги Як стати справжнім профі у домашній міксології: 6 базових правил для бартендерів-новачків

До твоєї уваги кілька класних позицій, які дозволять провести гарно час у ванній. Заощаджуйте воду, запасайтеся лубрикантом на латексній основі й отримуйте задоволення від цього фантастичного заняття.

1. Мильні забави

Твоя партнерка повинна стати спиною до тебе, за можливості трохи підняти одну ногу. Ти стоїш позаду неї, розставивши ноги на ширині стегон. Головне – обрати правильний і зручний для вас обох кут проникнення. Особливо з урахуванням зросту та розміру статевого члена.

Її задача – міцно стояти на ногах, а твоя – плавно входити та контролювати темп і амплітуду рухів.



Це ідеальна позиція для сексу стоячи / She Knows

2. Вертикальна місіонерка

У цій позиції вона стоїть спиною до стіни душової кабінки, зігнувши одну ногу. Якщо мовиться про ванну, то може спертися об неї цією ногою. Ти ж має трішки зігнути ноги, щоб увійти в неї спереду. У цій позиції ви стоїте один до одного обличчям, а ваші тіла труться. Додатково заслуговує уваги зоровий контакт, що збуджує не менше.



Це цікаве переосмислення місіонерської позиції / Фото She Knows

3. Секс у ванній

Якщо з якихось причин ви не пробували секс у ванній, то це неодмінно необхідно виправити. У цій позиції вам потрібно сісти обличчям до обличчя. Можете поливати один одного гарячою водою, щоб отримати ще більше задоволення. В ідеалі – вона закидає ноги тобі на плечі, а ти проникаєш в неї. Акуратно підтягуй її до себе та відводь, тримаючи за стегна. Головне – не роби різких рухів, щоб ви не розвалили ванну.



Або можна просто зайнятися сексом у ванній / Фото She Knows

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Секс у ванній – новий цікавий досвід. І якщо ви досі його не пробували, то рекомендуємо виправити це неподобство. Гарантуємо, буде мокро, гаряче та приємно.