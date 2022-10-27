Як ти зрозумів з заголовка, ми пройдемося по перевагах сексу взимку. Якщо влітку це заняття мало кому приносить задоволення. То в холодну пору року мовиться ще й про переваги для здоров'я. Гайда знайомитися з ними та іншими плюсами.

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1. Обмін теплом ваших тіл

Влітку цей процес може приносити надто мало радості. Воно й не дивно, адже за вікном спека, у квартирі – взагалі сауна. І тут ще й ви удвох "підкидаєте вугілля". Натомість взимку, коли в оселі панує прохолода, залізти удвох під ковдру й обмінятися теплом ваших тіл – найкраща ідея. Та й загалом займатися сексом взимку комфортніше, ніж влітку.

2. Ви можете не поспішати

Влітку, коли в хаті спекотно, секс стає швидкою подією. Воно й не дивно, адже ніхто не хоче отримати тепловий удар або задихнутися від спеки. Натомість взимку про перегрів і мови бути не може. Тож у вас є можливість насолоджуватися один одним і не поспішати. Але є одне "але": якщо в оселі таки буде холодно, то поквапитися буде необхідно бодай для того, щоб не замерзнути без одягу.



Взимку сексом можна займатися без поспіху / Фото cookie_studio

3. Обійми гарантовані

І тут ми знову повертаємося до температурного режиму. Вам удвох настільки комфортно буде, що без обіймів не обійдеться. Експерти переконують, що взимку це приємне заняття ви просто не зможете оминути увагою. Та й приділятимете йому явно не лічені хвилини, наприклад, як влітку.

4. Гормони щастя виробляються активніше

Взимку нам не вистачає сонячного світла, а разом із ним – вітаміну D. Тож дуже легко занепадати духом і втрачати енергію для нових звершень. І тут на допомогу може прийти секс. Він наповнює твоє тіло окситоцином і ендорфінами. Допомагають їх виробленню також обійми, яких у холодну пору року автоматично стає більше.

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5. Жінки більш схильні до оргазму

Тут слід зауважити, що досягнути максимального блаженства у сексі партнерці допомагають шкарпетки. Ні, їх не потрібно використовувати замість секс-іграшок. Звернемо увагу на результати дослідження 2013 року, проведеного Університетом Гронінгена у Нідерландах. Воно продемонструвало, що 80% жінок досягали оргазму, коли були у шкарпетках. Якщо ж шкарпеток не було, то цей показник становив 50%. Тож зимовий секс може ще й позитивно вплинути на отримання бажаного задоволення не лише тобою, а й твоєю партнеркою.

6. Знижуються ризики захворіти

Дослідження, проведене у 2004 році науковцями з Університету Вілкса, показало, що регулярне заняття сексом корелює з вищим рівнем імуноглобуліну А. Це антитіло, яке відіграє важливу роль у зміцненні імунітету. Оскільки взимку наша імунна система слабшає, то це приємне заняття може стати ще й корисним для загального стану здоров'я.



Секс взимку дозволяє підтримувати імунітет / Фото cookie_studio

Бонус: шарфи стають секс-іграшками

Взимку ми носимо шарфи, тож, швидше за все, вони лежать на видному місці. А це означає, що можна спокійно використовувати їх для секс-ігор. Шарфом можна зав'язати очі, прив'язати до ліжка або використати його замість кляпа. Тут уже дивися, що ви готові спробувати.

Секс взимку – не лише приємне, а й корисне заняття. Тож ми рекомендуємо не відмовлятися від нього. Насолоджуйтеся цим процесом і одне одним. Але не забувайте про власну безпеку. Мовиться як про контрацепцію, так і про укриття, якщо у вашому регіоні пролунала повітряна тривога. Будьте відповідальними.

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