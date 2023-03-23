Ранковий секс однозначно має низку переваг. Але лише у тому випадку, якщо ви удвох схильні прокидатися зранку. Якщо ж ні, то від цього варіанту тортур ми б рекомендували утриматися.

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Якщо ж ти такий самий збоченець і обожнюєш прокидатися о 6 ранку, то ранковий секс – те, що лікар прописав. А ми лиш нагадаємо про кілька його переваг.

1. Підвищення енергії

Багато людей почуваються енергійнішими вранці. А це означає, що на них може очікувати приємніший сексуальний досвід. Це особливо актуально для тих, хто високо цінує сон та після прокидання почувається сповненим сил. А оскільки у тебе буде достатньо енергії, то і секс буде на висоті.



Ранковий секс яскравіший, бо у вас більше енергії / Фото lookstudio

2. Гормональні зміни

Рівень тестостерону часто найвищий зранку як у чоловіків, так і у жінок. Це може підвищувати лібідо та сексуальний потяг. Тож займатися сексом легше, коли двоє партнерів можуть відчувати достатній рівень збудження.

3. Відчуття бадьорості

Після повноцінного сну багато людей почуваються бадьорими та навіть молодшими. Це може створити позитивний настрій і підвищити ймовірність отримання задоволення від інтимної близькості. Пари можуть впустити свіжість та легкість у свою сексуальну рутину. І вони відразу помітять зміни у часі, який вони проводять удвох.

4. Час наодинці удвох

Ранок дуже спокійний, якщо ви, звичайно ж, не проспали на роботу. Тож ви можете побути удвох наодинці. І вже після цього збиратися по своїх справах. Проводьте час якісно, створивши атмосферу для сексуальної активності. Ранок для цього ідеально підходить, адже відсутній багаж напруги, який ви з собою несете упродовж цілого дня.



Це можливість якісно провести час удвох / Фото ArthurHidden

5. Правильний початок вихідного

Ніщо не може піти не так, якщо ти почнеш день з сексу зі своєю партнеркою. Якщо ви ще й досягнете оргазму, то почуватиметеся щасливими, позитивними й у піднесенні. Ці відчуття допоможуть вам правильно почати день та зберегти той самий імпульс для усього дня.

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Починай свій новий день правильно. Постав будильник хоча б на пів години раніше. Віддайтеся цьому фантастичному заняттю. Гарантуємо, результатом ви будете задоволені!