На її думку, ці слова негативно впливають на ваші стосунки. Ба більше: вони стають на заваді побудові відкритих стосунків, в яких є довіра.

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Уникай слів "ніколи" та "завжди"

"Я завжди ініціюю секс" або "Ти ніколи не...". Занадто часто ми використовуємо слова "ніколи" та "завжди". І саме їх експертка називає бар'єрними словами. Мовляв, вони стають на заваді глибокому та детальному спілкуванню. Ба більше: вони погано зображають реальність, адже не зовсім правда, що хтось ніколи або завжди нічого не робить.

Коли ти використовуєш ці слова, ти насправді хочеш щось змінити в іншій людині. Але насправді це лише ускладнює ситуацію. Ти позбавляєш свою кохану можливості рости та змінюватися. Тож не дивно, що фіналом може бути суперечка, а не конструктивна розмова.



Не використовуй різкі слова, коли хочеш поговорити про секс / Фото Unsplash

Які слова можна використати

Формулювання, яке залишає багато місця для обох партнерів, – "можна спробувати". Навіть якщо це звучить так, ніби хтось не знає, чого він хоче, або боїться приймати рішення. На думку експертки, ці два слова – відмінний інструмент. Вони відкривають нові можливості, а не блокують їх безпосередньо.

Наприклад, якщо твоя партнерка хоче спробувати щось нове у сексі, чого ви раніше не робили, ти можеш відповісти "можна спробувати". Це може привести до відкритої розмови про те, що подобається обом у цьому, а в чому ви ще не впевнені.

Тож будь максимально обережним, коли намагаєшся щось змінити у своєму інтимному житті. Пам'ятай, що різкі слова та вислови не матимуть позитивного впливу.

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