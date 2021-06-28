Майже у всіх раніше був поганий секс, але навряд чи хтось захоче ділитися цим досвідом. Благо, у нас є низка досліджень та опитувань, які допоможуть пролити світло на це питання.

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Що таке поганий секс для жінок і чоловіків

Портал joyclub.de провів опитування, в якому взяли участь 2000 респондентів. Їх попросили відповісти на питання, пов'язані з поганим сексом. Сюрприз-сюрприз: 89,4% жінок заявили, що у них був поганий секс. У чоловіків це число скромніше – 76,6%. Це тому, що чоловіки частіше досягають оргазму? Спробуймо розібратися далі.

Відсутність пристрасті = поганий секс

На першому місці як у жінок, так і в чоловіків – відсутність пристрасті під час заняття сексом. Якщо її немає, то три чверті жінок і понад дві третини чоловіків поставлять низькі загальні оцінки.



Якщо між вами відсутня пристрасть, то секс має шанси стати поганим / Фото Pixabay

Друга позиція за нудьгою. Якщо партнер помітно нудиться або не надто зосереджений, то це негативно вплине на 68,8% жінок, а також 61,1% чоловіків.

Небажаний біль і дискомфорт посідають третє місце серед жінок. Що стосується чоловіків, то "бронза" за відсутністю різноманітності, а також небажанням експериментувати.

Дивно, але власний оргазм, оргазм партнера або кульмінація обох майже не відіграють роль, коли справа доходить до визначення поганого сексу. Тож пора вже перестати зосереджуватися лише на досягненні оргазму. Відсутність пристрасті, а також старань під час сексу тобі явно не додадуть балів до скарбнички.

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