Психолог-еволюціоніст Гордон Геллапа з Університету Олбані (США) досліджував, про що може свідчити перший поцілунок. Виявляється, після нього ти можеш багато зрозуміти про потенційну майбутню дівчину.

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Потяг зникає відразу після першого поцілунку

Геллап опитав понад 1000 студентів про їхній досвід поцілунків. 59% чоловіків і 66% жінок зізналися, що після першого поцілунку втратили потяг. Це було не через запах з рота чи навички поцілунків іншої людини. Іскра просто зникла без видимої на це причини.

"Це свідчить про те, що хімічні сигнали підсвідомо заважають нам будувати стосунки з партнером, який генетично несумісний з нами", – зауважує експерт.



У 2 з 3 жінок сексуальний потяг зникає після поцілунку / Фото John Schnobrich

Жінки хочуть спочатку цілуватися, а потім займатися сексом

За словами Геллапа, жінки цілуються, зокрема, щоб дізнатися, чи підходить їм партнер. Згідно з його дослідженнями поцілунків, вони значно більше цінують чийсь запах і смак під час поцілунку.

"Бактерії в роті можуть вказувати на спадкову нездатність боротися з патогенами", – підкреслює Геллап.

У дослідженні поцілунків жінки вказали, що вони б не лягали у ліжко з партнером, якби не поцілувалися спочатку.

Чоловіки цілуються, щоб зайнятися сексом

Якщо чоловік одного разу вибере не того партнера, у кращому випадку вони витрачають трохи сперми. Жінкам же потрібно бути точнішими у виборі партнера. Вони фертильні протягом коротшого періоду та виношують дитину в утробі протягом 9 місяців. Потім же вони повинні піклуватися про чадо протягом багатьох років.

Тому для жінок важливіше зробити правильний вибір партнера. Саме тому вони вважають поцілунки важливими. А чоловіки, у міру еволюції, навчилися використовувати це приємне заняття для того, щоб підштовхнути панянку до спальні.



Чоловіки цілуються, щоб затягнути жінку в ліжко / Фото mimi lalaa

Секретна зброя чоловіків – їхня слина. Усе тому, що у ній міститься трохи тестостерону. Цей статевий гормон посилює потяг як у чоловіків, так і у жінок. За словами Геллапа, це основна причина, через яку чоловіки люблять "вологі поцілунки": чим вологіший, тим більше тестостерону потрапляє в рот жінки, і тим більше вона збуджується.

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Як бачиш, з поцілунками не все так просто. Вони дозволяють не лише обрати ідеального партнера, а й підштовхнути дівчину до сексу. А ще тепер ти розумієш, чому так сильно любиш французькі поцілунки.